  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بلدية إربد تخلي بيت علي خلقي الشرايري من مكتبتها العامة

بلدية إربد تخلي بيت علي خلقي الشرايري من مكتبتها العامة

2026-01-08 10:08:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى البدء بإخلاء بيت علي خلقي الشرايري من المكتبة العامة التي تشغله منذ عدة سنوات، ونقلها إلى عمارة الأوقاف الواقعة مقابل ساحة بيت النابلسي.
وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية، غيث التل، إن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الخطط التي شرعت البلدية بتنفيذها، انسجاماً مع رؤيتها لتطوير وسط المدينة ومنطقة تل إربد، والحفاظ على الأبنية التراثية فيها وإبرازها كمعالم حضارية وثقافية مهمة، بما يسهم في جذب السكان والسياح إليها على نحو أمثل.
وبيّن التل أن المنزل، الذي استملكته البلدية قبل نحو عشرين عاماً، وخضع لعمليات ترميم بعد ذلك بعدة سنوات، يحمل رمزية كبيرة، ويُعد واحداً من أبرز المعالم الحاضرة في ذاكرة المدينة وسكانها. وأشار إلى أن البلدية بصدد تحويله إلى نادٍ سياسي ثقافي، ليكون صرحاً للعلم والمعرفة ومقراً للحوار الوطني الهادف.
وأضاف التل أن بلدية إربد الكبرى وجامعة اليرموك بدأتا شراكة مثمرة، حيث باشرتا اجراء عدة دراسات وطرح مجموعة من المقترحات المتعلقة بكيفية تشغيل البيت وتطويره، مع الحفاظ على طابعه التراثي والتاريخي، وبما يتلاءم مع المنطقة المحيطة به، التي تشهد أعمال تطوير متواصلة منذ عدة أشهر، بهدف ربط المواقع التراثية كافة مع بعضها، ومع المشاريع التطويرية الجارية في منطقة ظهر التل.
وأكد التل حرص البلدية الشديد على حماية جميع الأبنية القديمة في المنطقة، ومنع هدمها أو العبث بها، لافتاً إلى قيام البلدية بعدد من عمليات الاستملاك لمنازل تراثية، خشية إزالتها من قبل مالكيها.
ويُذكر أن بلدية إربد الكبرى باشرت، قبل عدة أشهر، تنفيذ حزمة واسعة من أعمال التطوير في منطقة ظهر التل، كان من أبرزها تطوير درج البلدية، وإنشاء ساحة وحديقة موازيتين له، إضافة إلى البدء بترميم مبنى البلدية القديم، الذي يعود تاريخه إلى عام 1881.

MENAFN08012026000208011052ID1110573650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث