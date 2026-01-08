الغذاء والدواء تؤكد أن الأردن ليس من الدول المتأثرة بتلوث بعض منتجات حليب الرضع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن الأردن ليس من الدول المتأثرة بالتشغيلات التي تم الإفصاح عنها لجميع أصناف شركة نستله من تركيبة حليب الرضع التي تم الاخطار باحتمال تلوثها بمادة Cereulide toxin الناتجة عن بكتيريا ‏Bacillus cereus والتي قد تسبب الغثيان والقيء والمغص.وأكدت المؤسسة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، أن جميع منتجات تركيبة حليب الرضع من إنتاج شركة نستله الموجودة في السوق الأردني خالية من أي تلوث وآمنة للاستهلاك، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة قامت بإصدار تعميم عالمي يوضح الدول المتأثرة بذلك والأردن ليس من هذه الدول وخالي من هذه المنتجات كما هو موضح عبر الرابط أدناه على موقع شركة نستله:





وتدعو المؤسسة المواطنين إلى عدم تداول أو استخدام أي منتجات غير مسجلة لديها، والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم(0795632000)