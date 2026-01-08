  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من لسانك فقط

2026-01-08 10:08:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طوّر العلماء برامج ذكاء اصطناعي قادرة على فحص اللسان للكشف المبكر عن أمراض مثل السكري وفقر الدم وسرطان المعدة.
وتعتمد هذه البرامج على تحليل لون وملمس وشكل اللسان بدقة فائقة، ما يمكنها من رصد تغيّرات قد لا يلاحظها الأطباء بالعين المجردة.
ولطالما اعتمد الأطباء على فحص اللسان كمرآة للصحة العامة، فالتغيرات في اللون أو الملمس قد تشير إلى أمراض مختلفة. وعلى سبيل المثال، يشير اللسان الأملس إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو فيتامين B12 أو حمض الفوليك، بينما قد يدل الجفاف على مرض السكري، ويعكس اللسان الأبيض السميك وجود عدوى، فيما قد تشير بقع بيضاء مشعرة إلى فيروس إبشتاين-بار.
ووفق دراسة نُشرت في مجلة التكنولوجيا، تمكّن برنامج الذكاء الاصطناعي من تشخيص 58 مريضًا من أصل 60 مصابًا بالسكري وفقر الدم عبر صورة واحدة للسان. كما أظهرت دراسة أخرى قدرة البرنامج على اكتشاف سرطان المعدة عبر تغيّرات دقيقة في لون وملمس اللسان، مثل سماكة الطبقة السطحية، وفقدان اللون غير المنتظم، وظهور بقع حمراء مرتبطة بالتهاب الجهاز الهضمي. وحقق البرنامج دقة تشخيصية تراوحت بين 85 و90% عند مقارنة نتائجه مع اختبارات التنظير أو التصوير المقطعي المحوسب، بحسب موقع eClinicalMedicine.
ويوضح البروفيسور دونغ شو، خبير المعلوماتية الحيوية في جامعة ميسوري: "يتعلم الذكاء الاصطناعي من خلال تحديد الأنماط الإحصائية في آلاف صور اللسان وربطها بالبيانات السريرية، لتمييز الخصائص البصرية التي تتكرر لدى المرضى المصابين بأمراض معينة أكثر من الأصحاء". وتشمل هذه الخصائص توزيع اللون، وملمس السطح، والرطوبة، والسماكة، والتشققات، والتورم.
ويشير الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الطبيب، فهو قد يخطئ أو يربط أعراضًا بعوامل غير صحيحة. فمثلًا، قد يربط البرنامج شحوب اللسان بفقر الدم بينما يكون السبب ضعف الدورة الدموية.
ويختتم الخبراء بالتأكيد على أن فحص اللسان بالذكاء الاصطناعي يشكّل أداة مساعدة قوية للكشف المبكر وتحديد أولويات الرعاية الصحية، لكنه يجب أن يُكمل التقييم الطبي التقليدي والفحوصات المخبرية.
