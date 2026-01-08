خارجية النواب تثمّن انعقاد القمة الأردنية الأوروبية في عمّان وتؤكد دورها في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية

403
خارجية النواب تثمّن انعقاد القمة الأردنية الأوروبية في عمّان وتؤكد دورها في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ثمّنت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم الزيادين، انعقاد القمة الأردنية الأوروبية في العاصمة عمّان، مؤكدةً أنها تشكّل محطة مفصلية في مسار العلاقات التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، ونقلة نوعية نحو مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمنح التعاون الثنائي زخمًا جديدًا يتجاوز الأطر التقليدية.
وأكد الزيادين أن انعقاد القمة يأتي في ظل تنسيق أردني أوروبي رفيع المستوى حيال قضايا المنطقة، ولا سيما الحرب على قطاع غزة والتطورات الخطيرة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن لجنة الشؤون الخارجية النيابية تدعم بقوة جميع الجهود الرامية إلى تحديث أطر التعاون مع الشركاء الأوروبيين بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، يدرك أن الأردن يمثّل واحة استقرار أمني وسياسي في منطقة تعج بالتحديات، مؤكدًا أن دعم استقرار المملكة يشكّل مصلحة أوروبية استراتيجية من الدرجة الأولى.
ولفت إلى الدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الأردن في استضافة اللاجئين، وما يتحمله من أعباء جسيمة نيابة عن المجتمع الدولي، الأمر الذي يجعل من تعزيز قدرات المملكة ضرورة ملحّة لضمان أمن واستقرار الإقليم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شددت اللجنة على أن البعد التنموي يشكّل ركيزة أساسية في هذه الشراكة، لا سيما في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في بروكسل مؤخرًا.
وأوضحت أن الدعم الأوروبي، المتمثل في اتفاقيات تمويلية واستثمارية مهمة، يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد
