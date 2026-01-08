  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
خارجية النواب تثمّن انعقاد القمة الأردنية الأوروبية في عمّان وتؤكد دورها في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية

2026-01-08 10:08:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ثمّنت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم الزيادين، انعقاد القمة الأردنية الأوروبية في العاصمة عمّان، مؤكدةً أنها تشكّل محطة مفصلية في مسار العلاقات التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، ونقلة نوعية نحو مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمنح التعاون الثنائي زخمًا جديدًا يتجاوز الأطر التقليدية.
وأكد الزيادين أن انعقاد القمة يأتي في ظل تنسيق أردني أوروبي رفيع المستوى حيال قضايا المنطقة، ولا سيما الحرب على قطاع غزة والتطورات الخطيرة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن لجنة الشؤون الخارجية النيابية تدعم بقوة جميع الجهود الرامية إلى تحديث أطر التعاون مع الشركاء الأوروبيين بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، يدرك أن الأردن يمثّل واحة استقرار أمني وسياسي في منطقة تعج بالتحديات، مؤكدًا أن دعم استقرار المملكة يشكّل مصلحة أوروبية استراتيجية من الدرجة الأولى.
ولفت إلى الدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الأردن في استضافة اللاجئين، وما يتحمله من أعباء جسيمة نيابة عن المجتمع الدولي، الأمر الذي يجعل من تعزيز قدرات المملكة ضرورة ملحّة لضمان أمن واستقرار الإقليم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شددت اللجنة على أن البعد التنموي يشكّل ركيزة أساسية في هذه الشراكة، لا سيما في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في بروكسل مؤخرًا.
وأوضحت أن الدعم الأوروبي، المتمثل في اتفاقيات تمويلية واستثمارية مهمة، يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد

