وزير الإعلام اللبناني: لن نكون منطلقا لأي عمليات ضد سوريا

وزير الإعلام اللبناني: لن نكون منطلقا لأي عمليات ضد سوريا

2026-01-08 10:08:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الخميس، بأن الرئيس جوزيف عون أكد خلال جلسة مجلس الوزراء، التزام بيروت بعدم استخدام أراضيها منطلقا لأي عمليات عسكرية تستهدف سوريا.
وقال الوزير مرقص، خلال مؤتمر صحفي، إن موقف الدولة ثابت بأن لبنان لن يكون منطلقا لأي عمليات عسكرية تستهدف سوريا في إطار الالتزام بسياسة الدولة وتوجهاتها الإقليمية.


وصرح مرقص بأن مجلس الوزراء اللبناني اطلع على عرض قدمته قيادة الجيش بشأن خطة جمع السلاح، وأثنى على الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية في هذا الإطار.


وأشار مرقص إلى أن قيادة الجيش اللبناني ستقوم بإعداد خطة لسحب السلاح من شمال نهر الليطاني، على أن تُعرض على مجلس الوزراء خلال شهر فبراير المقبل.

