الإدارة المحلية تغرس 4500 شجرة في ناعور ضمن الحملة الوطنية للتشجير

2026-01-08 10:08:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الإدارة المحلية، بالشراكة مع بلديات ناعور وحسبان وأم البساتين، اليوم الخميس، حملة تشجير واسعة ضمن "الحملة الوطنية للتشجير والتخضير – نحو أردن أخضر"، تم خلالها غرس نحو 4500 شجرة في مناطق البلديات المختلفة.
وقالت وزارة الإدارة المحلية في بيان لها، إن الحملة تأتي ضمن خطة بالتعاون مع جميع بلديات المملكة، بهدف زراعة أكثر من 300 ألف غرسة شجرية خلال عام.
وأوضحت أن الحملة تُنفذ بالتعاون مع وزارتي الشباب والزراعة، وبمشاركة فاعلة من منصة "نحن" الوطنية للتطوع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حيث شارك في الحملة اليوم 50 شابًا وشابة من منتسبي المراكز الشبابية ومتطوعي المنصة ومركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية.
وتهدف الحملة إلى توسيع الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق أثر بيئي مستدام.
وأكدت الوزارة أن برنامج "الحملة الوطنية للتشجير والتخضير" يهدف أيضًا إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي لدى الشباب وإشراكهم بشكل مباشر في حماية الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لجهود وزارة الشباب، والجهات الشريكة، وجميع المتطوعين، مؤكدة أن هذه الحملة تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة وحماية البيئة الأردنية.

MENAFN08012026000208011052ID1110573645

