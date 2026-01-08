الجامعة الهاشمية تبدأ باستقبال طلبات الدراسات العليا للفصل الثاني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الهاشمية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025 / 2026، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى مساء يوم السبت 24 كانون الثاني الحالي.



وقال عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الدكتور صادق الشديفات، إن البرامج المطروحة في هذا الفصل تشمل مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية التي تلبي احتياجات أسواق العمل، ففي كلية الآداب يطرح برنامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، وبرنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها ونقدها، وفي كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية فتقدم برامج الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية، والتغيرات المناخية واستدامة الأراضي الجافة، وعلوم البيئة وإدارتها.



وفي كلية العلوم الطبية تطرح برنامج الماجستير في العلوم الطبية المخبرية، بينما تقدم كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات برنامج الماجستير في هندسة البرمجيات. كما توفر كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث برنامج الماجستير في إدارة المواقع السياحية والتراثية وتطويرها.



في حين تقدم كلية الأعمال برنامجي الماجستير في المحاسبة والتمويل، والاستثمار والتمويل، فيما تطرح كلية العلوم برنامجي الماجستير في العلوم الحياتية، والكيمياء.



أما كلية العلوم التربوية فتقدم برنامجي الماجستير في الإدارة التربوية، وعلم النفس التربوي، إضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في الإدارة المدرسية، في حين تطرح كلية الملكة رانيا للطفولة برنامج الماجستير في التربية الخاصة في الطفولة.



وتقدم كلية الهندسة 6 برامج ماجستير هي: إدارة الصيانة، وإدارة الأزمات والكوارث، والهندسة الكهربائية، وأنظمة الحاسوب الذكية والآمنة، والهندسة الطبية الحيوية، والعمارة.



ودعا الدكتور شديفات الطلبة الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج وآليات القبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، مشددا على ضرورة مراجعة السياسة العامة لقبول الطلبة الأردنيين قبل تقديم الطلبات.



وتشمل شروط القبول أن يكون الطالب حاصلًا على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن "جيد"، وأن تكون الشهادات من جامعات معترف بها، مع تحقيق شرط اللغة TOEFL iBT / IELTS، وفي حال عدم اجتياز امتحان اللغة، يُلزم الطالب ببرنامج تأهيلي في اللغة الإنجليزية من (6) ساعات، ويجوز التقدم بطلب التحاق حتى لمن لم يجتز أو لم يتقدم للامتحان، كما يشترط للأردنيين خريجي الجامعات غير الأردنية معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي.



أما بالنسبة لبرامج الدبلوم العالي، فيشترط حصول الطالب على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها لدى الجامعة الهاشمية، مع إمكانية قبول الحاصلين على درجة البكالوريوس بالانتساب.