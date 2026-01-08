ميرتس: نشر قوات غربية في أوكرانيا مرهون بموافقة روسيا

403
ميرتس: نشر قوات غربية في أوكرانيا مرهون بموافقة روسيا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا سيظل أمرًا لا يمكن تحقيقه على الأرض دون موافقة روسيا.
وأضاف المستشار: "ينبغي أن يكون ترتيب العمل وفق النحو التالي: أولًا وقف إطلاق النار، ثم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وبعدها اتفاق سلام طويل الأمد مع روسيا. وكل هذا مستحيل دون موافقة موسكو، ويبدو أننا ما زلنا بعيدين جدًا عن تحقيق ذلك".
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن "تحالف الراغبين" قد تبنّى إعلانًا بشأن نشر القوات في أوكرانيا عند تحقيق السلام. وأكد أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا وبناء مستودعات للمعدات للقوات الأوكرانية.
من جانبها، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو ستعتبر وجود القوات الغربية في أوكرانيا تدخلًا عسكريًا. وأكدت زاخاروفا أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة عسكرة أوكرانيا، وتصعيد الأعمال القتالية وتوسيع نطاقها.
وشددت ممثلة الخارجية الروسية على أنه لا يمكن حل النزاع إلا بعد معالجة أسبابه الجذرية، وعودة أوكرانيا إلى وضع عدم الانحياز، والاعتراف بالواقع الإقليمي. وأضافت أن هذه الأهداف ستتحقق إما عن طريق الدبلوماسية أو بالعملية العسكرية الخاصة.
روسيا اليوم
