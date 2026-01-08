  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ميرتس: نشر قوات غربية في أوكرانيا مرهون بموافقة روسيا

ميرتس: نشر قوات غربية في أوكرانيا مرهون بموافقة روسيا

2026-01-08 10:08:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا سيظل أمرًا لا يمكن تحقيقه على الأرض دون موافقة روسيا.
وأضاف المستشار: "ينبغي أن يكون ترتيب العمل وفق النحو التالي: أولًا وقف إطلاق النار، ثم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وبعدها اتفاق سلام طويل الأمد مع روسيا. وكل هذا مستحيل دون موافقة موسكو، ويبدو أننا ما زلنا بعيدين جدًا عن تحقيق ذلك".
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن "تحالف الراغبين" قد تبنّى إعلانًا بشأن نشر القوات في أوكرانيا عند تحقيق السلام. وأكد أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا وبناء مستودعات للمعدات للقوات الأوكرانية.
من جانبها، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو ستعتبر وجود القوات الغربية في أوكرانيا تدخلًا عسكريًا. وأكدت زاخاروفا أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة عسكرة أوكرانيا، وتصعيد الأعمال القتالية وتوسيع نطاقها.
وشددت ممثلة الخارجية الروسية على أنه لا يمكن حل النزاع إلا بعد معالجة أسبابه الجذرية، وعودة أوكرانيا إلى وضع عدم الانحياز، والاعتراف بالواقع الإقليمي. وأضافت أن هذه الأهداف ستتحقق إما عن طريق الدبلوماسية أو بالعملية العسكرية الخاصة.
روسيا اليوم


MENAFN08012026000208011052ID1110573643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث