المصري: قمة الأردن والاتحاد الأوروبي في عمّان محطة استراتيجية تعزّز مكانة المملكة دوليًا

2026-01-08 10:08:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد نواب كتلة حزب عزم النيابية أن قمة المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، التي عُقدت في العاصمة عمّان، تشكّل محطة مفصلية في مسار العلاقات الأردنية–الأوروبية، وتعكس المكانة المتقدمة التي يحظى بها الأردن على الساحة الدولية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال رئيس كتلة حزب عزم النيابية النائب وليد المصري إن انعقاد القمة في عمّان وعلى أعلى المستويات السياسية يجسّد حجم الثقة الأوروبية بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن كعامل استقرار إقليمي وشريك موثوق، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية متسارعة.
وأشار المصري إلى أن القمة تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم برامج التنمية، وتمكين الشباب، وتوسيع فرص التجارة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية للأردنيين.
وأضاف أن مخرجات القمة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في مسيرته الإصلاحية، وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، أبرزها التعليم، والطاقة، والتحول الرقمي، مشددًا على أهمية ترجمة هذه المخرجات إلى مشاريع وبرامج عملية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

MENAFN08012026000208011052ID1110573642

