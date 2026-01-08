المصري: قمة الأردن والاتحاد الأوروبي في عمّان محطة استراتيجية تعزّز مكانة المملكة دوليًا

403
المصري: قمة الأردن والاتحاد الأوروبي في عمّان محطة استراتيجية تعزّز مكانة المملكة دوليًا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد نواب كتلة حزب عزم النيابية أن قمة المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، التي عُقدت في العاصمة عمّان، تشكّل محطة مفصلية في مسار العلاقات الأردنية–الأوروبية، وتعكس المكانة المتقدمة التي يحظى بها الأردن على الساحة الدولية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأضاف أن مخرجات القمة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في مسيرته الإصلاحية، وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، أبرزها التعليم، والطاقة، والتحول الرقمي، مشددًا على أهمية ترجمة هذه المخرجات إلى مشاريع وبرامج عملية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأضاف أن مخرجات القمة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في مسيرته الإصلاحية، وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، أبرزها التعليم، والطاقة، والتحول الرقمي، مشددًا على أهمية ترجمة هذه المخرجات إلى مشاريع وبرامج عملية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
