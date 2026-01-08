طلبات البحرين تطلق حملة “أساطير طلبات”

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أطلقت شركة طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حملتها "أساطير طلبات" التي ستمتد طوال شهر يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة تأكيدا لالتزام الشركة المتواصل بتعزيز علاقات الشراكة المستدامة مع المطاعم الموثوقة والأعلى أداءً في المملكة.

وتلقي الحملة الضوء على شركاء طلبات البحرين والذين يسهمون بدور فعال في تعزيز نمو المنصة وفي توفير خدمات عالية الجودة لعملائها في جميع أنحاء المملكة، حيث يوفر كل شريك تجربة غذائية مميزة للعملاء، مما يعكس المشهد الثقافي المتنوع في المملكة والغني بشتى أنواع الأطعمة، مما يساعد على دعم مسيرة النمو والابتكار للمنصة.

وتشمل مجموعة المطاعم المختارة للحملة، هيلثي كالوري، جسميز، ليلو، وينج مان، الرومانسية، كافيه 668، و3 لاينز، وهي جميعها مطاعم تمتلك قاعدة عملاء قوية تسهم في تعزيز تجربة تناول الطعام في البحرين.

ومن خلال مبادرات مثل "طلبات برو"، يستفيد العملاء من القيمة المضافة التي تشمل التوصيل مجانًا والاستمتاع بعروض خاصة، من ضمنها التسليم في الوقت المحدد مع تعويض عن أي تأخير. ويدعم ذلك خدمة عملاء متخصصة ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يديرها طاقم مدرب لضمان تجربة سلسة ومريحة لجميع العملاء.

وفي ظل جهود البحرين المتواصلة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار وريادة الأعمال، تسهم طلبات البحرين في مساعدة الشركات المحلية على توسعة نطاق أعمالها. جزءًا لا يتجزأ من رحلة نمو طلبات وتحوله من تطبيق لتوصيل الطعام إلى شريك موثوق للحياة اليومية في المملكة.

كما تواصل طلبات دورها الفعال لجعل طلب الطعام عملية بسيطة وموثوقة للعملاء في مختلف أنحاء المملكة، من خلال ربط المستخدمين بشبكة واسعة من المطاعم، ومحلات البقالة، والصيدليات، و"طلبات مارت"، بحيث توفر الراحة للمستخدمين وتتيح لهم فرصًا أكبر للاختيار وتلبية احتياجاتهم اليومية.