طيران الخليج تعيد إطلاق رحلاتها الموسميّة إلى جنيف ونيس خلال صيف 2026

2026-01-08 08:10:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، عن استئناف رحلاتها الموسميّة إلى كلٍ من جنيف السويسرية (GVA) ونيس الفرنسية (NCE)، عبر ربطهما بمدينة ميلان الايطالية (MXP)، وذلك ضمن جدول رحلات طيران الخليج الأوسع لموسم صيف 2026.

