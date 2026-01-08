الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة

الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة
واطلع على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص تمديد قراره المتعلق بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحي وبدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31-3-2026.
وأكد الشواربة ضرورة تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسخير الإمكانيات التقنية والتكنولوجية كافة لضمان ديمومة الخدمات وكفاءتها.
