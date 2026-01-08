  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة

2026-01-08 08:09:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الخميس، سير العمل في مديرية تكنولوجيا المعلومات بعد تفعيل تقديم الخدمات إلكترونيا وتحديث البيانات لغايات فتح حسابات السنة المالية الجديدة 2026.


واطلع على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص تمديد قراره المتعلق بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحي وبدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31-3-2026.


وأكد الشواربة ضرورة تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسخير الإمكانيات التقنية والتكنولوجية كافة لضمان ديمومة الخدمات وكفاءتها.

