رسميا...إطلاق نظام معلومات سوق العمل

2026-01-08 08:09:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل الخميس، عن إطلاق "نظام معلومات سوق العمل" رسمياً بعد انتهاء مدة الإطلاق التجريبي.


وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن النظام يعد مشروعاً وطنياً استراتيجياً يمتد لعشر سنوات، مع التزام الوزارة بتطويره وتحديث أدواته بشكل دائم ومستمر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.


وأوضح الزيود أن إطلاق النظام رسميا بعد استكمال المرحلة التجريبية التي خصصت لرصد ملاحظات المستخدمين، ليكون النظام مرجعاً شاملاً يوفر تشخيصاً دقيقاً لواقع السوق، ويدعم اتخاذ القرارات الحكومية المبنية على الأدلة والبيانات المحدثة؛ لضمان مواءمة العرض مع الطلب.


وبين أن النظام متوافر باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، حيث يتيح للقطاع الخاص فرصة ليكون شريكاً أساسياً في تحليل احتياجات سوق العمل وملفات التشغيل، مستفيداً من قاعدة بيانات تتضمن مؤشرات متنوعة مصنفة وفقاً للمعايير الدولية، مما يسهل استشراف مستقبل المهن والوظائف في المملكة.


وأشار الزيود إلى أن هذا النظام أُنجز بدعم من منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالشراكة مع دائرة الإحصاءات العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارات التعليم العالي والاقتصاد الرقمي، إلى جانب هيئة الاعتماد ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وبيانات المراكز البحثية المتخصصة كمنتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؛ لضمان تشغيل النظام ضمن أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات عبر الخوادم الحكومية.

MENAFN08012026000208011052ID1110572894

