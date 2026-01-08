رئيسة المفوضية الأوروبية: الأردن شريك عريق لأوروبا وركيزة للاستقرار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إن الأردن يُعد شريكًا عريقا لأوروبا في منطقة الشرق الأوسط وركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.



وأعربت فون دير لاين، في منشور لها عبر منصة (إكس)، عن شكرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني على حسن الضيافة والاستقبال الحار في عمّان، وذلك بمناسبة انعقاد أول قمة من نوعها بين الجانبين.



وأكدت أن الاتحاد الأوروبي والأردن يعملان معًا على تحويل الالتزامات إلى أفعال، بما يخدم الاستقرار والمرونة والازدهار المشترك.