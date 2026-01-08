  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الملك: القمة الأردنية الأوروبية مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية

2026-01-08 08:09:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إن القمة الأردنية الأوروبية تعتبر مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية لفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.


وأضاف عبر منشور على منصة (إكس): "أطلقنا في قمة الأردن والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية، نفتح من خلالها آفاقا أوسع للتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار المنطقة".


وتابع جلالته "حريصون على البناء على مخرجات هذه القمة بالتعاون مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية".

