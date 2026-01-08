أملاك الدولة في بيت لحم تنفذ تخصيصاً لصالح وزارة الصحة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- نفّذت طواقم أملاك الدولة في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، إجراءات تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصحة، وذلك استنادا إلى مرسوم رئاسي يقضي بتخصيص جزء من قطعة أرض من أملاك الدولة لغايات إنشاء مستشفى جناتا الحكومي.

وجرى تنفيذ التخصيص بحضور محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، ومدير مديرية صحة بيت لحم شادي اللحام، حيث استكملت طواقم أملاك الدولة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة وفق الأصول المعتمدة.

وقام بتمثيل سلطة الأراضي مدير أملاك الدولة في بيت لحم محمود عجارمة، يرافقه كل من أحمد زماعرة، ومصطفى أبو مارية، ومحمد الجعفري، بتنفيذ عملية التسليم، حيث جرى تسليم جزء من قطعة أرض تبلغ مساحتها 20 دونما لصالح وزارة الصحة، تمهيدا للشروع في إنشاء المستشفى.

ويأتي هذا التخصيص في إطار دعم القطاع الصحي وتعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية في محافظة بيت لحم، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.