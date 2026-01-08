  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أملاك الدولة في بيت لحم تنفذ تخصيصاً لصالح وزارة الصحة الفلسطينية

أملاك الدولة في بيت لحم تنفذ تخصيصاً لصالح وزارة الصحة الفلسطينية

2026-01-08 08:08:52
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- نفّذت طواقم أملاك الدولة في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، إجراءات تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصحة، وذلك استنادا إلى مرسوم رئاسي يقضي بتخصيص جزء من قطعة أرض من أملاك الدولة لغايات إنشاء مستشفى جناتا الحكومي.

وجرى تنفيذ التخصيص بحضور محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، ومدير مديرية صحة بيت لحم شادي اللحام، حيث استكملت طواقم أملاك الدولة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة وفق الأصول المعتمدة.

وقام بتمثيل سلطة الأراضي مدير أملاك الدولة في بيت لحم محمود عجارمة، يرافقه كل من أحمد زماعرة، ومصطفى أبو مارية، ومحمد الجعفري، بتنفيذ عملية التسليم، حيث جرى تسليم جزء من قطعة أرض تبلغ مساحتها 20 دونما لصالح وزارة الصحة، تمهيدا للشروع في إنشاء المستشفى.

ويأتي هذا التخصيص في إطار دعم القطاع الصحي وتعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية في محافظة بيت لحم، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

MENAFN08012026000205011050ID1110572888

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث