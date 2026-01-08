أملاك الدولة في بيت لحم تنفذ تخصيصاً لصالح وزارة الصحة الفلسطينية

أملاك الدولة في بيت لحم تنفذ تخصيصاً لصالح وزارة الصحة الفلسطينية
وجرى تنفيذ التخصيص بحضور محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، ومدير مديرية صحة بيت لحم شادي اللحام، حيث استكملت طواقم أملاك الدولة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة وفق الأصول المعتمدة.
وقام بتمثيل سلطة الأراضي مدير أملاك الدولة في بيت لحم محمود عجارمة، يرافقه كل من أحمد زماعرة، ومصطفى أبو مارية، ومحمد الجعفري، بتنفيذ عملية التسليم، حيث جرى تسليم جزء من قطعة أرض تبلغ مساحتها 20 دونما لصالح وزارة الصحة، تمهيدا للشروع في إنشاء المستشفى.
ويأتي هذا التخصيص في إطار دعم القطاع الصحي وتعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية في محافظة بيت لحم، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.
