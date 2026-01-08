ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,395 والإصابات إلى 171,287 منذ بدء العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71,395 شهيدا، و171,287 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، اليوم الخميس، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، 4 شهداء، (3 شهداء انتشال، وشهيد جديد)، و7 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 425، وإجمالي الإصابات إلى 1,206، فيما جرى انتشال 688 جثمانا.