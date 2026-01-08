ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,395 والإصابات إلى 171,287 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,395 والإصابات إلى 171,287 منذ بدء العدوان
وقالت مصادر طبية، اليوم الخميس، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، 4 شهداء، (3 شهداء انتشال، وشهيد جديد)، و7 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وبينت، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 425، وإجمالي الإصابات إلى 1,206، فيما جرى انتشال 688 جثمانا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment