وزير الخارجية المصري: توافق أوروبي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

2026-01-08 08:08:51
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة -PNN- قال وزير الخارجية المصري بدر أحمد محمد عبد العاطي، اليوم الخميس، إن بلاده اتفقت مع الجانب الأوروبي على ضرورة مواصلة العمل المشترك بهدف ضمان استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة "الانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف الطلاق النار في قطاع غزة وعدم خلق مسارات موازية"، وأضاف "يجب الانتهاء من استحقاقات المرحلة الأولى وعلى رأسها إدخال المساعدات بالكميات الكافية وفتح معبر رفح من الاتجاهين".

وتابع "يجب الإعلان سريعا عن لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة والقوة الدولية التي ستتولى تأمين السكان".

