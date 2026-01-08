وزير الخارجية المصري: توافق أوروبي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية المصري: توافق أوروبي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وشدد على ضرورة "الانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف الطلاق النار في قطاع غزة وعدم خلق مسارات موازية"، وأضاف "يجب الانتهاء من استحقاقات المرحلة الأولى وعلى رأسها إدخال المساعدات بالكميات الكافية وفتح معبر رفح من الاتجاهين".
وتابع "يجب الإعلان سريعا عن لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة والقوة الدولية التي ستتولى تأمين السكان".
