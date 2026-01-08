عراقجي من بيروت: ندعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية

خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات تعاون شاملة مع لبنان، مؤكدا دعمه لسيادته ووحدته الوطنية.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، إنه سيجري مباحثات مع رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء، ووزير الخارجية في لبنان، مؤكدا أن الهدف الأساسي من زيارته لبنان هو بحث مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وأضاف: "نحن عازمون على تعزيز العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مبينا أن التبادل التجاري مع بيروت بلغ 110 ملايين دولار.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن المنطقة "تواجه حاليا تهديدات جمة لم يسبق لها مثيل مثل ما تشهده حاليا من الكيان الصهيوني الذي ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وأكد أن بلاده تتشاور مع كل حكومات ودول المنطقة باستمرار، قائلا إن زيارته تأتي في توقيتها الأهم بلبنان.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الإيراني إن أميركا وإسرائيل اختبرتا الهجوم على إيران ومُنيت إستراتيجيتهما بالفشل الذريع، لكنه أبدى استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة.

وقال: "نحن جاهزون لأي وضعية كانت ولا نرغب في الحرب، ولكننا جاهزون لها وجاهزون أيضا للتفاوض".