من هي ليلى كانينغهام.. المصرية المرشحة لمنصب عمدة لندن؟

خبرني - في خطوة مفاجئة، قد تعيد رسم ملامح السباق على رئاسة بلدية لندن، أعلن حزب الإصلاح اليميني المتشدد ترشيح ليلى كانينغهام لخوض انتخابات عمدة العاصمة المقررة في مايو (أيار) 2028، لتصبح بذلك أول امرأة مسلمة من أصول مصرية تدخل هذا السباق في تاريخ بريطانيا، وفق وسائل إعلام عالمية.

وُلدت ليلى كانينغهام في لندن لعائلة مصرية مهاجرة استقرت في المملكة المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، درست القانون وتخصصت في المجال الجنائي، قبل أن تعمل مدعية عامة في هيئة النيابة الملكية، حيث تولّت ملفات حساسة، من بينها قضية الاعتداء عند بوابات قصر باكنغهام.

وفي يونيو (حزيران) 2025، استقالت من منصبها عقب انضمامها إلى حزب الإصلاح، التزاماً بقواعد الحياد السياسي المفروضة على موظفي الخدمة المدنية، وإلى جانب مسيرتها القانونية، عُرفت كانينغهام بنشاطها المجتمعي وريادة الأعمال.

وليلى كانينغهام أم لسبعة أطفال، واكتسبت شهرة واسعة، بعدما لاحقت مجموعة لصوص حاولوا الاعتداء على أبنائها، في حادثة لاقت اهتماماً إعلامياً كبيراَ حينها، وأسهمت في إطلاق مبادرات محلية لتعزيز السلامة المجتمعية، ما أكسبها لقب "الأم اليقظة".

في سياق متصل، أثار قرار حزب الإصلاح بترشيح شخصية مسلمة ذات أصول عربية موجة من الجدل، لا سيما في ظل الخطاب التقليدي للحزب المناهض للهجرة.

ورأى البعض في الخطوة محاولة لتلميع صورة الحزب وتوسيع قاعدته الانتخابية داخل لندن، اعتبر آخرون أنها تعكس تحولًا أعمق في استراتيجيته السياسية، واستعداده لاختراق بيئات انتخابية جديدة.

وظهرت كانينغهام إلى جانب زعيم الحزب نايجل فاراج خلال إطلاق الحملة الصيفية لمكافحة الجريمة، حيث أكد فاراج أنها مرشحة قوية قادرة على مخاطبة شرائح اجتماعية متنوعة. وفي أولى تصريحاتها، وجّهت انتقادات حادة لعمدة لندن الحالي صادق خان، متعهدة بشن حرب على الجريمة في حال فوزها.

وأعلنت أن أولوياتها ستشمل مواجهة جرائم السكاكين والمخدرات والسطو والاعتداءات الجنسية، مع إعادة صياغة خطة الشرطة والجريمة في لندن، إضافة إلى تعهدها بإلغاء منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية، في انسجام مع مواقف حزبها من السياسات البيئية.

ويُعد الإعلان عن المرشحة قبل أكثر من عامين ونصف من موعد الانتخابات خطوة غير معتادة، لكنها تمنح حزب الإصلاح وقتاً كافياً لبناء حملته واختبار رسالته السياسية في العاصمة، رغم حضوره المحدود حالياً داخل لندن، حيث لا يملك سوى تمثيل محلي ضئيل مقارنة بالأحزاب الكبرى.