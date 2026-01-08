كوادر البلديات في الكرك تواصل عملها للحد من تشكل السيول

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 8 كانون الثاني (بترا)- تواصل كوادر بلدية مؤاب الجديدة عملها الميداني في تنفيذ أعمال تنظيف العبارات ومعالجة الأضرار التي نتجت عن المنخفضات الجوية السابقة، إلى جانب الاستمرار في أعمال النظافة العامة، وذلك في إطار الاستعداد للمنخفضات الجوية القادمة وضمن خطة الطوارئ المعتمدة.

وقال رئيس لجنة البلدية إبراهيم المجالي إنه تم خلال هذه الأعمال التعامل مع عدد من الملاحظات التي وردت من قبل المواطنين، والعمل على حلها حسب الأولويات والإمكانات المتاحة، على أمل استكمال معالجة جميع الملاحظات المقدمة في أقرب وقت ممكن، وبما يسهم في تعزيز السلامة العامة وخدمة أبناء المجتمع المحلي.

وطالب المجالي أبناء المنطقة ومربي المواشي الابتعاد عن الأودية وأماكن تشكل السيول والأماكن التي تعرض حياتهم ومصالحهم للخطر وان البلدية على جاهزية تامة لتلقي اي ملحوظة من المواطنين والعمل بها.

وفي منطقة مؤتة والمزار استكملت البلدية أعمالها الميدانية ضمن خطة الطوارئ والاستعداد للمنخفض القادم والحد من تجمع مياه الأمطار وضمان انسيابية الحركة في مختلف المناطق.

وأكد رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار، الدكتور عبدالله العبادلة أن كوادر البلدية قامت بإنشاء "قرلات" لتصريف مياه الأمطار في منطقة المزار الجنوبي، للحد من تجمع المياه ومعالجة النقاط الساخنة التي كانت تشكل إرباكا للمواطنين خلال المنخفضات السابقة.

كما شملت الأعمال تنفيذ "قرلات" تصريف أمام منازل، استجابة للملاحظات الميدانية وحرصا على سلامة المواطنين.

وأكدت البلدية أن الأعمال ما تزال مستمرة طيلة فصل الشتاء، وتنفذ بجهود متواصلة من كوادر العمل في الميدان وبمشاركة فاعلة من فريق الطوارئ الذي يعمل ليلا ونهارا لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة لأي طارئ، وبإشراف مباشر من الأقسام المختصة.

--(بترا)

أ ط/رق

08/01/2026 15:51:02