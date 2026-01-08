الملك يعقد قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الثاني (بترا)- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في عمان، اليوم الخميس، قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى، مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ورحب جلالة الملك في بداية مباحثات موسعة في قصر الحسينية بالمسؤولين الأوروبيين، مشيرا إلى أن هذه القمة تمثل فصلا مهما في الشراكة التاريخية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعزز العلاقات المبنية على الالتزام بالعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والازدهار.

ولفت جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أن القمة تبني على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها العام الماضي، والتي توفر أساسا مهما لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي للاستجابة للتحديات الحالية والاستفادة من الفرص المستقبلية.

وأكد جلالة الملك أن القمة فرصة لتأكيد الالتزام المشترك بتوطيد الشراكة الأردنية-الأوروبية وترجمة الاتفاقية الاستراتيجية إلى مخرجات ملموسة تخدم شعوبنا ومنطقتينا.

وثمن جلالته دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأردن في مسارات التحديث، لافتا إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الأولوية، ومنها الأمن والدفاع والتعليم وتمكين الشباب.

وأضاف جلالة الملك: "إن شراكتنا محورية أيضا في دعم النمو المستدام وتوفير فرص العمل والابتكار، عبر زيادة المنعة الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري".

وأعرب جلالته عن تطلع المملكة لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي في نيسان المقبل، لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، شدد جلالته على أن الشراكة الأردنية-الأوروبية لطالما كانت عاملا إيجابيا رئيسا في جهود استعادة الاستقرار، وخفض التصعيد، والعمل من أجل تحقيق السلام.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة العام الماضي أمر محوري في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وأضاف: "العلاقات الثنائية قوية وستزداد متانة بينما نمضي قدما"، مبينا أن الاتفاقية هي النتيجة الملموسة لهذه العلاقات المتميزة.

وبالحديث عن الأوضاع في غزة، ثمن كوستا جهود الأردن في التعامل مع الأزمة الإنسانية عبر الممرات الجوية والبرية، لافتا إلى أن الوضع الإنساني لا يزال يتطلب المزيد من الجهود المشتركة.

وأكد كوستا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم منعة الأردن الاقتصادية واستقراره، لافتا إلى تطلعه لمؤتمر الاستثمار المشترك الذي سيعقد خلال هذا العام.

وبدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن جلالة الملك شريك أساسي لأوروبا في الشرق الأوسط، مثمنة دوره المحوري لاستقرار الإقليمي.

وبينت أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن مبنية على الاستقرار والأمن والازدهار، لافته إلى أنه "في زمن الاضطرابات الإقليمية، من الجيد أن نعرف أن الاتحاد الأوروبي والأردن يقفان جنبا إلى جنب، لأن هذا ما يفعله الأصدقاء".

وأشارت إلى أن القمة تؤكد تطور العلاقات الثنائية من رؤية إلى شراكة استراتيجية وشاملة، وهذه الشراكة ترتكز إلى العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي ودعم اللاجئين.

ولفتت إلى أهمية الاستثمار كجزء من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يسعى لأن تبلغ قيمة استثماراته في المملكة 4ر1 مليار يورو، إذ أكدت أهمية مؤتمر الاستثمار القادم في هذا السياق.

وبحثت القمة أبرز المستجدات الإقليمية والعالمية.

وحضر القمة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني لدى بلجيكا يوسف البطاينة، وعدد من المسؤولين الأوروبيين.

