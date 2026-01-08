دراسة استعادة الوزن بعد وقف علاجات البدانة أسرع بأربع مرات مقارنة بالحمية الغذائية

اعتماد المرضى على أدوية كأوزمبيك وويغوفي سيؤدي لاستعادة وزنهم الأولي بعد إيقافها في غضون أشهر

أظهرت دراسة بريطانية واسعة نُشرت اليوم الخميس، أنّ استعادة الوزن بعد التوقف عن أخذ علاجات البدانة تكون أسرع بأربع مرات مما هي عليه بعد التوقف عن اتباع نظام غذائي وبرنامج رياضي، مما يُسلط الضوء على الآثار السلبية لفقدان الوزن الكبير في البداية، فضلا عن محدودية فاعلية الأدوية وحدها.

وقد اكتسب الجيل الجديد من علاجات السكري والبدانة التي تُعزز عمل هرمون يؤثر على إفراز الأنسولين هو "جي ال بي 1" (GLP-1) وعلى الشعور بالشبع، شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في الدول المتقدمة.

وفي سبتمبر الفائت، أضافت منظمة الصحة العالمية هذا العلاج إلى قائمة الأدوية الأساسية، داعية إلى توفير نسخ جنيسة منه بأسعار أقل لسكان الدول النامية.

وأثبتت هذه العلاجات فعاليتها في مساعدة الأشخاص على فقدان ما بين 15 و20% من الوزن.

وقالت سوزان جيب، المتخصصة في التغذية العامة في جامعة أكسفورد والمشاركة في الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "بريتيش ميديك جورنال"، في مؤتمر صحافي: "تبدو كل هذه المعطيات وكأنها أخبار سارة"، مضيفة أن "نحو نصف الأشخاص يتوقفون عن تناول هذه الأدوية في غضون عام".

ويعود هذا التوقف إلى الآثار الجانبية الشائعة مثل الغثيان، أو إلى التكاليف المرتفعة التي قد تتجاوز ألف دولار شهريا لبعض المرضى في الولايات المتحدة، مع العلم أنّ الأسعار بدأت بالانخفاض بالنسبة إلى آخرين.

وبعد مراجعة 37 دراسة تتناول التوقف عن تناول علاجات مختلفة لإنقاص الوزن، وجد الباحثون أن المشاركين استعادوا نحو 0,4 كيلوغرام شهريا.

وركزت ست من التجارب السريرية على سيماغلوتيد، المكوّن النشط في دواء أوزمبيك المُستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني، وفي دواء "ويغوفي" المضاد للبدانة من شركة نوفو نورديسك الدنماركية العملاقة، بالإضافة إلى تيرزيباتيد المستخدم في دواء مونجارو من شركة إيلاي ليلي.

وخلال تناول هذين العلاجين، خسر المشاركون في التجارب نحو 15 كيلوغراما في المتوسط. وبعد التوقف عن أخذهما، استعادوا 10 كيلوغرامات خلال عام واحد، وهي أطول فترة متابعة لهذه الأدوية الحديثة.

وبحسب توقعات الباحثين، سيعود المرضى إلى وزنهم الأولي في غضون 18 شهرا في المتوسط. كما أنّ مؤشرات القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، عادت إلى مستوياتها الأصلية بعد 1,4 عام.

في المقابل، خسر الأشخاص الذين اتبعوا نظاما يجمع بين التغذية والنشاط البدني من دون تناول أي أدوية، وزنا أقل بكثير. ولكن استغرقت استعادة الوزن المفقود أربع سنوات في المتوسط، مما يعني أنّ الأشخاص الذين تناولوا أدوية إنقاص الوزن استعادوا وزنهم أسرع بأربع مرات.

وقال سام ويست، المعد الرئيسي للدراسة من جامعة أكسفورد، كقاعدة عامة "إنّ خسارة الوزن الكبير تميل إلى أن تؤدي إلى استعادة الوزن بسرعة أكبر".

وأضاف أنّ دراسة منفصلة أشارت إلى أنّ زيادة الوزن "تزداد بشكل أسرع بعد تناول الدواء، بغض النظر عن مقدار فقدان الوزن الأولي".

ومن التفسيرات المحتملة لذلك هو أن الأشخاص الذين تعلموا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام يستمرون في ذلك حتى بعد استعادة الوزن.

وقالت جيب "في حين تُعدّ الأدوية المساعدة على إنقاص الوزن أداة قيّمة في علاج البدانة، تشكل البدانة مرضا مزمنا ومتكررا"، مضيفة "قد يتوقّع الأشخاص أنّ هذه العلاجات ستستمر مدى الحياة، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم".

وحذر الباحثون من أن ذلك سيؤثر على كيفية تقييم الأنظمة الصحية الوطنية لفوائد هذه الأدوية.

وقال غارون دود، الباحث في علوم الأعصاب الأيضية في جامعة ملبورن بأستراليا "تُظهر هذه البيانات الجديدة بوضوح أنّ أدوية البدانة هي مجرد نقطة انطلاق وليست علاجا نهائيا".

وأضاف "قد يتطلب العلاج الدائم مناهج متكاملة، واستراتيجيات طويلة الأمد، وعلاجات تُعيد تشكيل طريقة تفسير الدماغ لتوازن الطاقة، وليس مجرد التركيز على كمية الطعام المستهلكة".