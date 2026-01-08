انتخاب هدى الفودري عضوا في المنظمة العالمية لدعم الحياة خارج الجسم
-
تُعد الفودري أول طبيبة عربية من خارج أميركا تنضم لمجلس إدارة المنظمة
عبدالكريم العبدالله
في إطار الحضور المتنامي للكفاءات الطبية الكويتية في المحافل الصحية الدولية، تم انتخاب رئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة في وزارة الصحة بدولة الكويت، الدكتورة هدى الفودري، عضوًا في مجلس إدارة منظمة دعم الحياة خارج الجسم ELSO (Extracorporeal Life Support Organization)، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2026 ولمدة أربع سنوات.
وتُعد منظمة ELSO منظمة طبية عالمية غير ربحية، تُعنى بتوفير الريادة الدولية في مجال دعم الحياة خارج الجسم، من خلال تعزيز الابتكار وتطوير المعرفة العلمية المرتبطة باستخدام تقنيات القلب والرئة الصناعية، وفي مقدمتها تقنية الأنسجة الغشائية خارج الجسم ECMO، التي تُعد من أهم الحلول العلاجية المتقدمة في حالات الرعاية الحرجة.
وقد تأسست المنظمة عام 1989 على يد الدكتور روبرت هـ. بارتليت، أحد الروّاد العالميين في تطوير تقنيات دعم الحياة خارج الجسم، حيث أسهم بشكل محوري في ابتكار هذه التقنية وتطوير تطبيقاتها السريرية، وتواصل المنظمة منذ تأسيسها التزامها بتطوير علوم دعم الحياة، بمشاركة نخبة من الخبراء والفرق الطبية من مختلف دول العالم.
وتضم منظمة ELSO في عضويتها ما يقارب 800 مركز طبي متخصص، موزعة على 66 دولة، بما يعكس مكانتها العالمية ودورها المحوري في تطوير الممارسات الطبية، وتحسين جودة ومخرجات الرعاية الصحية في مجال دعم الحياة خارج الجسم.
وجاء اختيار الدكتورة هدى الفودري تقديرًا لدورها الفاعل خلال ترؤسها فصل جنوب غرب آسيا وأفريقيا، وما أظهرته من كفاءة مهنية ومهارات قيادية عالية في إدارة الملفات العلمية والتنظيمية، حيث يُتوقع أن تسهم عضويتها في مجلس الإدارة في دعم مسيرة المنظمة، والمشاركة في رسم استراتيجياتها المستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي والابتكار في هذا التخصص الدقيق، كما تُعد الفودري أول طبيبة عربية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تنضم إلى مجلس إدارة المنظمة.
الجدير بالذكر أن منظمة دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا SWAACELSO كانت قد اختارت في فبراير 2024 الدكتورة هدى الفودري رئيسًا لها، تقديرًا لدورها المؤثر، وترؤسها لجنة التدريب والتواصل والمحاكاة في المنظمة.
ويُذكر أن جهاز ECMO (أو جهاز القلب والرئة الصناعي)، والمتوفر في أقسام العناية المركزة بمستشفيات دولة الكويت، يُعد من أحدث تقنيات العلاج المتقدمة لحالات الرعاية الحرجة التي تعاني من فشل شديد في القلب أو الرئة، ويمثل أحد أعمدة الطب الحديث في إنقاذ الحالات الحرجة والمعقدة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment