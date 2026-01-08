انتخاب هدى الفودري عضوا في المنظمة العالمية لدعم الحياة خارج الجسم

تُعد الفودري أول طبيبة عربية من خارج أميركا تنضم لمجلس إدارة المنظمة

عبدالكريم العبدالله

في إطار الحضور المتنامي للكفاءات الطبية الكويتية في المحافل الصحية الدولية، تم انتخاب رئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة في وزارة الصحة بدولة الكويت، الدكتورة هدى الفودري، عضوًا في مجلس إدارة منظمة دعم الحياة خارج الجسم ELSO (Extracorporeal Life Support Organization)، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2026 ولمدة أربع سنوات.

وتُعد منظمة ELSO منظمة طبية عالمية غير ربحية، تُعنى بتوفير الريادة الدولية في مجال دعم الحياة خارج الجسم، من خلال تعزيز الابتكار وتطوير المعرفة العلمية المرتبطة باستخدام تقنيات القلب والرئة الصناعية، وفي مقدمتها تقنية الأنسجة الغشائية خارج الجسم ECMO، التي تُعد من أهم الحلول العلاجية المتقدمة في حالات الرعاية الحرجة.

وقد تأسست المنظمة عام 1989 على يد الدكتور روبرت هـ. بارتليت، أحد الروّاد العالميين في تطوير تقنيات دعم الحياة خارج الجسم، حيث أسهم بشكل محوري في ابتكار هذه التقنية وتطوير تطبيقاتها السريرية، وتواصل المنظمة منذ تأسيسها التزامها بتطوير علوم دعم الحياة، بمشاركة نخبة من الخبراء والفرق الطبية من مختلف دول العالم.

وتضم منظمة ELSO في عضويتها ما يقارب 800 مركز طبي متخصص، موزعة على 66 دولة، بما يعكس مكانتها العالمية ودورها المحوري في تطوير الممارسات الطبية، وتحسين جودة ومخرجات الرعاية الصحية في مجال دعم الحياة خارج الجسم.

وجاء اختيار الدكتورة هدى الفودري تقديرًا لدورها الفاعل خلال ترؤسها فصل جنوب غرب آسيا وأفريقيا، وما أظهرته من كفاءة مهنية ومهارات قيادية عالية في إدارة الملفات العلمية والتنظيمية، حيث يُتوقع أن تسهم عضويتها في مجلس الإدارة في دعم مسيرة المنظمة، والمشاركة في رسم استراتيجياتها المستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي والابتكار في هذا التخصص الدقيق، كما تُعد الفودري أول طبيبة عربية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تنضم إلى مجلس إدارة المنظمة.

الجدير بالذكر أن منظمة دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا SWAACELSO كانت قد اختارت في فبراير 2024 الدكتورة هدى الفودري رئيسًا لها، تقديرًا لدورها المؤثر، وترؤسها لجنة التدريب والتواصل والمحاكاة في المنظمة.

ويُذكر أن جهاز ECMO (أو جهاز القلب والرئة الصناعي)، والمتوفر في أقسام العناية المركزة بمستشفيات دولة الكويت، يُعد من أحدث تقنيات العلاج المتقدمة لحالات الرعاية الحرجة التي تعاني من فشل شديد في القلب أو الرئة، ويمثل أحد أعمدة الطب الحديث في إنقاذ الحالات الحرجة والمعقدة.