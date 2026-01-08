سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد من الحالات
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وقالت اللجنة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنها قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأفادت بأن الحالات شملت فقد الجنسية الكويتية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية الكويتية "غش وأقوال كاذبة" (تزوير).
