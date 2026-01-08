  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد من الحالات

2026-01-08 08:06:56
(MENAFN- Al-Anbaa)

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وقالت اللجنة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنها قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت بأن الحالات شملت فقد الجنسية الكويتية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية الكويتية "غش وأقوال كاذبة" (تزوير).

