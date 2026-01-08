  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سمو الشيخ علي بن خليفة يستقبل القنصل العام لمملكة البحرين في دبي

2026-01-08 08:06:27
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمكتبه صباح اليوم، طلال يوسف فخرو القنصل العام لمملكة البحرين في دبي، حيث نوه سموه بما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من عمق الروابط الأخوية التاريخية الراسخة.


كما أكد سموه على الدور الذي يضطلع به ممثلو البعثات الدبلوماسية البحرينية في تعزيز أواصر التعاون والتفاهم المشترك بما يخدم مصالح مملكة البحرين في مختلف المجالات.

MENAFN08012026000055011008ID1110572828

