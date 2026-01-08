403
سمو الشيخ علي بن خليفة يستقبل القنصل العام لمملكة البحرين في دبي
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمكتبه صباح اليوم، طلال يوسف فخرو القنصل العام لمملكة البحرين في دبي، حيث نوه سموه بما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من عمق الروابط الأخوية التاريخية الراسخة.
كما أكد سموه على الدور الذي يضطلع به ممثلو البعثات الدبلوماسية البحرينية في تعزيز أواصر التعاون والتفاهم المشترك بما يخدم مصالح مملكة البحرين في مختلف المجالات.
