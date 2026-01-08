رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح أعمال مؤتمر البحرين السنوي الأول لأمراض الصدر بمشاركة نخبة من الخبراء

رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح أعمال مؤتمر البحرين السنوي الأول لأمراض الصدر بمشاركة نخبة من الخبراء
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن تنظيم هذا المؤتمر المتخصص يعكس التزام مملكة البحرين بالارتقاء بالقطاع الصحي وتعزيز منظومة التعليم الطبي المستمر، مشيراً إلى أهمية المؤتمرات العلمية في دعم تبادل الخبرات ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في تشخيص وعلاج أمراض الصدر والجهاز التنفسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمرضى.
من جانبها، أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أن استضافة هذا المؤتمر تأتي ضمن استراتيجية المستشفيات الحكومية الرامية إلى دعم التخصصات الطبية الدقيقة، وتعزيز قدرات الكوادر الصحية، وتهيئة منصات علمية تسهم في تطوير الممارسات السريرية وفق أعلى المعايير الدولية، مشيدةً بمستوى المشاركة العلمية والتنظيمية، وبالتعاون المثمر مع الشركاء الداعمين لإنجاح هذا الحدث العلمي المتخصص.
بدوره، أوضح الدكتور منير مهدي، استشاري الأمراض التنفسية ورئيس وحدة الأمراض التنفسية بمجمع السلمانية الطبي ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى استعراض أحدث المستجدات العلمية في مجالات أمراض الصدر والجهاز التنفسي، ومناقشة أبرز التحديات السريرية، إلى جانب تنظيم ورش عمل عملية تسهم في تعزيز المهارات الطبية للأطباء والممارسين الصحيين، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.
ويشتمل البرنامج العلمي للمؤتمر على عدد من المحاور المتخصصة، من بينها الربو، والانسداد الرئوي المزمن، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، والتهابات الصدر، إضافة إلى محاور في جراحة الصدر، والرعاية التنفسية، وأجهزة التنفس الصناعي، بما يعكس شمولية الطرح العلمي وأهمية المؤتمر في دعم التطوير المستمر للخدمات الصحية في هذا المجال.
