رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح أعمال مؤتمر البحرين السنوي الأول لأمراض الصدر بمشاركة نخبة من الخبراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) افتتح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أعمال مؤتمر البحرين السنوي الأول لأمراض الصدر، الذي تنظمه المستشفيات الحكومية خلال يومي 8 و9 يناير الجاري، في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، تحت شعار «التطورات الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الصدر»، وبمشاركة نخبة من الاستشاريين والخبراء، وبتنظيم من شركة موبيليتي.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن تنظيم هذا المؤتمر المتخصص يعكس التزام مملكة البحرين بالارتقاء بالقطاع الصحي وتعزيز منظومة التعليم الطبي المستمر، مشيراً إلى أهمية المؤتمرات العلمية في دعم تبادل الخبرات ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في تشخيص وعلاج أمراض الصدر والجهاز التنفسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمرضى.

من جانبها، أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أن استضافة هذا المؤتمر تأتي ضمن استراتيجية المستشفيات الحكومية الرامية إلى دعم التخصصات الطبية الدقيقة، وتعزيز قدرات الكوادر الصحية، وتهيئة منصات علمية تسهم في تطوير الممارسات السريرية وفق أعلى المعايير الدولية، مشيدةً بمستوى المشاركة العلمية والتنظيمية، وبالتعاون المثمر مع الشركاء الداعمين لإنجاح هذا الحدث العلمي المتخصص.

بدوره، أوضح الدكتور منير مهدي، استشاري الأمراض التنفسية ورئيس وحدة الأمراض التنفسية بمجمع السلمانية الطبي ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى استعراض أحدث المستجدات العلمية في مجالات أمراض الصدر والجهاز التنفسي، ومناقشة أبرز التحديات السريرية، إلى جانب تنظيم ورش عمل عملية تسهم في تعزيز المهارات الطبية للأطباء والممارسين الصحيين، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.

ويشتمل البرنامج العلمي للمؤتمر على عدد من المحاور المتخصصة، من بينها الربو، والانسداد الرئوي المزمن، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، والتهابات الصدر، إضافة إلى محاور في جراحة الصدر، والرعاية التنفسية، وأجهزة التنفس الصناعي، بما يعكس شمولية الطرح العلمي وأهمية المؤتمر في دعم التطوير المستمر للخدمات الصحية في هذا المجال.