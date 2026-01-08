وزارة الأشغال: غلق المسار الأيسر من مسارات الانعطاف المؤدية يسارًا من شارع الحوض الجاف إلى شارع 13

403
وزارة الأشغال: غلق المسار الأيسر من مسارات الانعطاف المؤدية يسارًا من شارع الحوض الجاف إلى شارع 13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال صيانة أنابيب النفط التابعة لشركة بابكو على شارع الحوض الجاف تستدعي غلق المسار الأيسر من مسارات الانعطاف المؤدية يسارًا من شارع الحوض الجاف إلى شارع 13 باتجاه ميناء خليفة بن سلمان وسيتم توفير مسار واحد للانعطاف.
وأشارت إلى أنه سوف يتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم السبت 10/01/2026م ولمدة 3 أسابيع.
وأهابت الوزارة بمستخدمي الطريق الالتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.
