وزارة الأشغال: غلق المسار الأيسر من مسارات الانعطاف المؤدية يسارًا من شارع الحوض الجاف إلى شارع 13

2026-01-08 08:06:25
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال صيانة أنابيب النفط التابعة لشركة بابكو على شارع الحوض الجاف تستدعي غلق المسار الأيسر من مسارات الانعطاف المؤدية يسارًا من شارع الحوض الجاف إلى شارع 13 باتجاه ميناء خليفة بن سلمان وسيتم توفير مسار واحد للانعطاف.

وأشارت إلى أنه سوف يتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم السبت 10/01/2026م ولمدة 3 أسابيع.

وأهابت الوزارة بمستخدمي الطريق الالتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.

