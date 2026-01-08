المغرب والجزائر.. موقعة محتملة بين الجارين تشعل نصف نهائي أمم إفريقيا

MENAFN - Al-Bayan) تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية والعربية نحو سيناريو قد يمنح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 واحدة من أكثر مواجهاتها أهمية، مع احتمالية صدام مغاربي مرتقب بين منتخبي المغرب والجزائر في الدور نصف النهائي، حال نجاح الطرفين في تجاوز عقبات ربع النهائي، في مواجهة تحمل أبعادًا فنية وتاريخية وجماهيرية استثنائية.

ومع وصول البطولة المقامة على الأراضي المغربية إلى مراحلها المهمة، بدأ الحديث يتصاعد حول إمكانية التقاء الجارين في المربع الذهبي، خاصة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه المنتخبان منذ انطلاق المنافسات، وما يمتلكه كل طرف من عناصر قادرة على صنع الفارق في المواعيد الكبرى.

وقدم المنتخب المغربي مستويات مستقرة خلال مشواره في البطولة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ونجح في تأكيد شخصيته التنافسية رغم بعض التذبذب في البدايات، وفي دور ثمن النهائي، حسم ((أسود الأطلس)) تأهلهم بفوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد، حمل توقيع النجم إبراهيم دياز، الذي واصل تألقه وأكد مكانته كأحد أبرز أوراق المنتخب في النسخة الحالية.

في المقابل، استعاد المنتخب الجزائري بريقه القاري، بعد أن محا آثار مشاركاته الأخيرة، وظهر بـ((شخصية المحاربين)) منذ دور المجموعات، حيث حصد العلامة الكاملة بأداء هجومي مميز، وفي ثمن النهائي، خاض ((الخضر)) مواجهة ماراثونية أمام الكونغو الديمقراطية، حسمها الشاب عادل بولبينة بهدف قاتل في الأشواط الإضافية، ليؤكد امتلاك المنتخب الجزائري للنفس الطويل والحلول الفردية الحاسمة.

لكن قبل الوصول إلى هذا الصدام المغاربي المحتمل، يتعين على المنتخبين اجتياز اختبارين من العيار الثقيل في الدور ربع النهائي، إذ يلتقي المنتخب المغربي نظيره الكاميروني في مواجهة كلاسيكية أمام ((الأسود غير المروضة))، تمثل تحديًا حقيقيًا لكتيبة وليد الركراكي، وفي الجهة المقابلة، يصطدم المنتخب الجزائري بمنتخب نيجيريا في قمة لا تقل صعوبة، أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في مباراة قد تكون مفصلية في مسار البطولة.

وفي حال نجاح المغرب والجزائر في العبور إلى نصف النهائي، فإن المواجهة المحتملة ستتحول إلى ديربي مغاربي من العيار الثقيل، تتداخل فيه الحسابات الفنية مع الخلفيات التاريخية، وسط ترقب جماهيري واسع داخل القارة وخارجها.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين في نهائيات كأس أمم إفريقيا تعود إلى نسخة 2004 بتونس، حين تفوق المنتخب المغربي على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 بعد التمديد، في مباراة لا تزال عالقة في ذاكرة الجماهير المغاربية.