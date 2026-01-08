موعد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ((كاف)) رسميًا جدول ومواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، مع عودة المنافسات القارية بعد توقفها خلال شهر ديسمبر الماضي، لإفساح المجال أمام المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025، في جولة تعد محطة مهمة في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتقام مباريات الجولة الثالثة خلال الفترة من الجمعة 23 يناير وحتى الأحد 25 يناير، على ملاعب مختلفة في أنحاء القارة، حيث تمثل هذه الجولة منتصف مشوار دور المجموعات، ما يمنحها أهمية خاصة في تحديد ملامح الصراع على بطاقات التأهل.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة – دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى

السبت 24 يناير

باور دايناموز (زامبيا) × ريفرز يونايتد (نيجيريا)

نهضة بركان (المغرب) × بيراميدز (مصر)

المجموعة الثانية

الجمعة 23 يناير

الأهلي (مصر) × يانج أفريكانز (تنزانيا)

السبت 24 يناير

شبيبة القبائل (الجزائر) × الجيش الملكي (المغرب)

المجموعة الثالثة

الجمعة 23 يناير

ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) × الهلال (السودان)

الأحد 25 يناير

سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو) × مولودية الجزائر

المجموعة الرابعة

السبت 24 يناير

الترجي الرياضي (تونس) × سيمبا (تنزانيا)

الأحد 25 يناير

ستاد ماليان (مالي) × بيترو أتلتيكو (أنغولا)

مواعيد مباريات الجولة الثالثة – كأس الكونفدرالية الإفريقية

المجموعة الأولى

السبت 24 يناير

اتحاد العاصمة (الجزائر) × جوليبا (مالي)

الأحد 25 يناير

أولمبيك آسفي (المغرب) × إف سي سان بيدرو (كوت ديفوار)

المجموعة الثانية

الأحد 25 يناير

نيروبي يونايتد (كينيا) × عزام إف سي (تنزانيا)

الوداد الرياضي (المغرب) × مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية)

المجموعة الثالثة

الأحد 25 يناير

سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا) × أوتوهو (الكونغو)

شباب بلوزداد (الجزائر) × ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)

المجموعة الرابعة

الأحد 25 يناير

زيسكو يونايتد (زامبيا) × كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا)

الزمالك (مصر) × المصري البورسعيدي (مصر)

وتعد هذه الجولة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الأندية في البطولتين، في ظل تقارب النقاط واحتدام المنافسة، حيث قد تلعب نتائجها دورًا حاسمًا في رسم خريطة المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية قبل دخول النصف الثاني من مرحلة المجموعات.