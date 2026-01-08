  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاتحاد المصري للتنس: لا علاقة لنا بـ"هاجر عبدالقادر"

2026-01-08 08:01:07
(MENAFN- Al-Bayan) أصدر الاتحاد المصري للتنس بياناً رسمياً، منذ قليل، لتوضيح حقيقة مشاركة اللاعبة هاجر عبدالقادر، عقب مشاركتها في بطولة نيروبي المفتوحة للتنس، التى ينظمها الاتحاد الدولي للتنس للسيدات، وخسارتها أمام اللاعبة الألمانية لورينا شيدل، فى الدور الأول من البطولة، بنتيجة 6-0 و6-0، وظهورها بشكل هزلي لا يمت للعبة بصلة.


وأكد الاتحاد، في بيانه، أن اللاعبة غير مسجلة لدى الاتحاد المصري للتنس، ولا تندرج ضمن أي من القوائم الرسمية للاعبين أو اللاعبات، ولا علاقه له بها، موضحاً أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن اللاعبة تقيم حالياً في كينيا، موضحاً أن مشاركة هاجر عبدالقادر في بطولة الاتحاد الدولي للتنس التي أُقيمت في نيروبي جاءت من خلال بطاقة دعوة استثنائية منحها الاتحاد الكيني للتنس، دون أى دور أو تدخل من جانب الاتحاد المصري، سواء بالترشيح أو الطلب أو الموافقة.


وشدد الاتحاد المصري للتنس على أنه لم يشارك بأي شكل من الأشكال في إجراءات دخول اللاعبة إلى البطولة أو مشاركتها فيها، مؤكداً أنه لا يملك أي معلومات فنية أو تنافسية أو إدارية إضافية تتعلق باللاعبة أو بظروف مشاركتها.


وأشار البيان إلى أن البطولات الدولية تخضع للوائح الاتحاد الدولي للتنس، والتى تنص على أحقية الدولة المنظمة في منح بطاقات الدعوة الاستثنائية لأي لاعب من أي جنسية دون الرجوع إلى اتحاده الوطني، وهو ما ينفي أي مسؤولية على الاتحاد المصري للتنس بشأن مشاركة اللاعبة أو النتائج المترتبة عليها.


وتشهد بطولة نيروبي المفتوحة مشاركة سبع لاعبات ضمن أفضل 500 لاعبة فى التصنيف العالمي، في حين يحصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 25 ألف دولار أمريكي.

