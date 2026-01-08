سوريا.. مهلة لإخلاء أحياء كردية في حلب قبل استئناف العمليات العسكرية

MENAFN - Al-Bayan) حدّدت السلطات السورية الخميس مهلة جديدة لخروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تقطنهما غالبية كردية في مدينة حلب، قبل بدء استهداف مواقع القوات الكردية، بعد يومين من اندلاع اشتباكات هي الأعنف بينهما.

وتبادلت القوات الحكومية والكردية منذ الثلاثاء الاتهامات بإشعال الاشتباكات التي أوقعت 17 قتيلا على الأقل، بينهم 16 مدنيا.

وتأتي الاشتباكات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، منذ توقيعهما اتفاقا في مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وأعلنت سلطات محافظة حلب "إعادة فتح ممرّين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين" من الحيين بين العاشرة صباحا والواحدة ظهرا (07,00-10,00 ت غ).

وحذّر الجيش السوري في بيان من أنه سيبدأ بعد نصف ساعة من انقضاء المهلة "عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع تنظيم قسد".

وتشهد حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، الخميس اقفالا للمدارس والجامعات والمؤسسات، لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع استمرار تعليق حركة الطيران في مطارها الدولي.

وخرج الأربعاء الآلاف من سكان الشيخ مقصود والأشرفية، بينهم نساء وأطفال ومسنون، بعد فتح السلطات "ممرين انسانيين"، بينما طالبت الحكومة "بخروج المجموعات المسلحة" منهما.

وتراجعت ليلا وتيرة القصف الى حد كبير، وفق مراسلي فرانس برس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" صباح الخميس أن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت بالمدفعية والرشاشات الثقيلة أحياء في حلب، فيما اتهمت قوى الأمن الداخلي الكردي القوات الحكومية بقصف حي الأشرفية بالمدفعية والدبابات.

ويتبادل الطرفان منذ أشهر الاتهامات بإفشال الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق وقّعه قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع في 10 مارس لدمج المؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة.

وكان يُفترض إنهاء تطبيق بنوده بنهاية 2025، إلا أن تباينا في وجهات النظر حال دون إحراز تقدم، رغم ضغوط تقودها واشنطن الداعمة للطرفين بشكل رئيسي.

ودعا ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء جميع الأطراف إلى "خفض التصعيد فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وحضّ المعنيين على "استئناف المفاوضات على وجه السرعة".

وفي مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، شارك مئات الأكراد في تظاهرات حاشدة الخميس منددة بالتصعيد في حلب. وحمل متظاهرون لافتات عدة جاء في بعضها "لا للحرب" و"كلنا قسد".

ودخلت كل من تركيا واسرائيل الخميس على خط التصعيد في حلب.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها مستعدة لدعم الجيش السوري بمواجهة القوات الكردية إذا طلبت دمشق ذلك.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأقل