  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية

رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية

2026-01-08 08:01:06
(MENAFN- Al-Bayan) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية.

وتطرق اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - إلى مسار تطور العلاقات الإستراتيجية والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية..إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدد من كبار المسؤولين.

MENAFN08012026000110011019ID1110572759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث