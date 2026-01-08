رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية

MENAFN - Al-Bayan) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية.

وتطرق اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - إلى مسار تطور العلاقات الإستراتيجية والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية..إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدد من كبار المسؤولين.