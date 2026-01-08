موازنة ترامب العسكرية تقفز بأسهم الدفاع العالمية

MENAFN - Al-Bayan) ارتفعت أسهم شركات الدفاع العالمية خلال تداولات الخميس، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع موازنة الدفاع خلال عام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار.

وقال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن ميزانية ‌الجيش لعام 2027 يجب أن تكون 1.5 تريليون دولار، وهو ما يزيد كثيراً عن 901 مليار دولار وافق عليها الكونجرس لعام 2026.

وتتطلب مثل ⁠هذه الزيادة في ميزانية الجيش تفويضاً من الكونجرس، لكن الجمهوريين الذين ينتمي لهم ترامب ويتمتعون بأغلبية ضئيلة ⁠في مجلسي الشيوخ والنواب، لا يبدون استعداداً يذكر للاعتراض على أي برامج إنفاق من هذا القبيل.

وقال ترامب في منشور ​على تروث سوشيال إنه اتخذ ​القرار بشأن الإنفاق الخاص ​بعام 2027 ((بعد مفاوضات طويلة وصعبة مع أعضاء ‌مجلس الشيوخ والكونجرس والوزراء والممثلين ⁠السياسيين الآخرين... خاصة في مثل هذه الأوقات العصيبة والخطيرة للغاية)).

وخلال الأيام القليلة الماضية، أطاحت قوات أمريكية بنيكولاس مادورو ​من ​السلطة في فنزويلا وأبعدته عن بلاده. ويقول البيت الأبيض أيضا إن ترامب يدرس ‍خيارات الاستحواذ على جرينلاند، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للجيش الأمريكي.

وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكي، ارتفع سهم ((نورثروب جرومان)) بنسبة 6.8%، وزاد سهم ((لوكهيد مارتن)) 6.7%، وصعد سهم كل من شركتي ((آر تي إكس-RTX)) بنسبة 5.4%، و((كراتوس ديفنس-Kratos Defense)) بنسبة 6.6%، وارتفع سهم جنرال دايناميكس 4.4 بالمئة.

ولامس مؤشر ((ستوكس 600 الأوروبي)) الفرعي لقطاع الطيران والدفاع مستوى قياسياً خلال الجلسة، وتصدر سهم شركة ((بي إيه إي سيستمز-BAE Systems)) البريطانية قائمة الشركات الرابحة بارتفاع يتجاوز 6%.

كما صعدت أسهم بعض شركات الدفاع الآسيوية، حيث ارتفع سهم اليابانية ((ميتسوبيشي هيفي إندستريز)) بنسبة 2.4%، وزاد سهم الهندية ((بهارات إلكترونيكس-Bharat Electronics)) بنسبة 0.3%.

ويشهد القطاع تقلبات حادة هذا الأسبوع، حيث تراجعت أسهم شركات الدفاع الأمريكية الأربعاء بعد أن تعهد ((ترامب)) بمنع توزيعات أرباح هذه الشركات، وعمليات إعادة شراء أسهمها، إلى أن يُسرع القطاع وتيرة إنتاج وصيانة المعدات العسكرية.