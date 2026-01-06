ترمب يمتدح إيلون ماسك: شخصية عظيمة وذكاء استثنائي

خبرني - مدح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رجل الأعمال إيلون ماسك ووصفه بأنه شخصية "عظيمة" تتمتع بذكاء استثنائي بنسبة كبيرة، مشدداً على أن ماسك يرتكب أخطاء بنسبة أقل، في تصريحات أثارت اهتمام الإعلام الدولي.

وأكد ترمب خلال لقاء حديث أن علاقة التعاون بينه وبين مؤسس شركات تسلا وسبيس إكس عادت إلى سابق عهدها بعد فترة من التوتر والاختلافات السياسية التي ظهرت خلال العام الماضي، بحسب شبكة "nbc".

وأوضح ترمب أن ماسك لعب دوراً حيوياً في دعم الحزب الجمهوري مالياً خلال الانتخابات الماضية، وقدم ملايين الدولارات لدعم المرشحين، مشيراً إلى أن خبرته وذكاءه ساهما في تحقيق مكاسب سياسية ملموسة للحزب.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن ماسك يتمتع بنسبة "80% من العبقرية والذكاء" مقابل "20% من ارتكاب الأخطاء"، معرباً عن إعجابه بأسلوبه في التفكير واتخاذ القرارات.

في سياق متصل، حضر إيلون ماسك عدة فعاليات رسمية في البيت الأبيض، بينها عشاء جمعه بترامب وزوجته ميلانيا في منتجع مارا-لاغو بفلوريدا، الأمر الذي أعاد التأكيد على التقارب بين الطرفين.



ورجحت التقارير أن يستمر إيلون ماسك في لعب دور استشاري مع الإدارة الأمريكية، خصوصاً في مجالات الابتكار التكنولوجي وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، بعد تجربته السابقة في تأسيس برامج تهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي وتحسين العمليات التشغيلية.



الجدير بالذكر أن عودة العلاقة بين ترامب وماسك جاءت بعد عدة توترات شهدتها الأشهر الماضية، خاصة بعد اعتراض ماسك على مشروع قانون الإنفاق الكبير الذي دعمته إدارة ترمب، حيث وصفه بالمبالغ والغير مسؤول، ما أدى إلى خلاف علني بين الطرفين، تلاه إعلان ترمب عن شعوره بخيبة أمل من انتقادات ماسك، لكنه أشار إلى إمكانية إعادة التفاهم لاحقاً.