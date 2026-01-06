ترمب يمتدح إيلون ماسك: شخصية عظيمة وذكاء استثنائي

ترمب يمتدح إيلون ماسك: شخصية عظيمة وذكاء استثنائي
خبرني - مدح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رجل الأعمال إيلون ماسك ووصفه بأنه شخصية "عظيمة" تتمتع بذكاء استثنائي بنسبة كبيرة، مشدداً على أن ماسك يرتكب أخطاء بنسبة أقل، في تصريحات أثارت اهتمام الإعلام الدولي.
وأكد ترمب خلال لقاء حديث أن علاقة التعاون بينه وبين مؤسس شركات تسلا وسبيس إكس عادت إلى سابق عهدها بعد فترة من التوتر والاختلافات السياسية التي ظهرت خلال العام الماضي، بحسب شبكة "nbc".
وأوضح ترمب أن ماسك لعب دوراً حيوياً في دعم الحزب الجمهوري مالياً خلال الانتخابات الماضية، وقدم ملايين الدولارات لدعم المرشحين، مشيراً إلى أن خبرته وذكاءه ساهما في تحقيق مكاسب سياسية ملموسة للحزب.
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن ماسك يتمتع بنسبة "80% من العبقرية والذكاء" مقابل "20% من ارتكاب الأخطاء"، معرباً عن إعجابه بأسلوبه في التفكير واتخاذ القرارات.
في سياق متصل، حضر إيلون ماسك عدة فعاليات رسمية في البيت الأبيض، بينها عشاء جمعه بترامب وزوجته ميلانيا في منتجع مارا-لاغو بفلوريدا، الأمر الذي أعاد التأكيد على التقارب بين الطرفين.
ورجحت التقارير أن يستمر إيلون ماسك في لعب دور استشاري مع الإدارة الأمريكية، خصوصاً في مجالات الابتكار التكنولوجي وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، بعد تجربته السابقة في تأسيس برامج تهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي وتحسين العمليات التشغيلية.
الجدير بالذكر أن عودة العلاقة بين ترامب وماسك جاءت بعد عدة توترات شهدتها الأشهر الماضية، خاصة بعد اعتراض ماسك على مشروع قانون الإنفاق الكبير الذي دعمته إدارة ترمب، حيث وصفه بالمبالغ والغير مسؤول، ما أدى إلى خلاف علني بين الطرفين، تلاه إعلان ترمب عن شعوره بخيبة أمل من انتقادات ماسك، لكنه أشار إلى إمكانية إعادة التفاهم لاحقاً.
