الانتقادات تطيح بصفحة ابنة كارداشيان على "إنستغرام"

MENAFN - Al-Bayan) أفادت مواقع إخبارية متنوعة، بأن صفحة نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ومغني الراب كانييه ويست، اختفت من منصة ((إنستغرام)) بشكل مفاجئ، بعد موجة انتقادات واسعة لإطلالتها ومحتواها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مواقع، حسب تقرير في ((إرم نيوز))، أن الحساب أصبح غير متاح عند البحث عنه، من دون توضيح رسمي حول ما إذا كانت نورث أو والداها قد قررا إغلاقه، أم أن إدارة ((إنستغرام)) قامت بحذفه.

وكان الحساب قد أُنشئ في 20 ديسمبر الماضي، مع الإشارة في النبذة التعريفية إلى أنه يدار بإشراف الوالدين. وشاركت نورث عبر الحساب صورة لها إلى جانب عدد من القصص القصيرة، ظهرت فيها رفقة صديقاتها، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، خصوصاً في ظل الجدل القديم حول موقف كانييه ويست الرافض لظهور أبنائه على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعرضت الطفلة لانتقادات متكررة بسبب إطلالات اعتبرها بعض المتابعين أكبر من عمرها، إضافة إلى ظهورها بثقوب ووشم مزيف، ما فتح باب الجدل حول تأثير الشهرة المبكرة على الأطفال. ولم يتضح ما إذا كانت بعض هذه الإطلالات، ومنها ثقب الأنف، حقيقية أم مجرد مظهر مؤقت.

وقبل اختفاء الصفحة، نشرت نورث مقطعاً قصيراً ردّت فيه بطريقة غير مباشرة على منتقديها، في خطوة زادت من حدة التفاعل والانتقادات. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من كيم كارداشيان أو كانييه ويست حول أسباب اختفاء الصفحة أو مستقبل نشاط نورث على مواقع التواصل الاجتماعي.