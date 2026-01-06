الانتقادات تطيح بصفحة ابنة كارداشيان على "إنستغرام"

الانتقادات تطيح بصفحة ابنة كارداشيان على "إنستغرام"
وذكرت مواقع، حسب تقرير في ((إرم نيوز))، أن الحساب أصبح غير متاح عند البحث عنه، من دون توضيح رسمي حول ما إذا كانت نورث أو والداها قد قررا إغلاقه، أم أن إدارة ((إنستغرام)) قامت بحذفه.
وكان الحساب قد أُنشئ في 20 ديسمبر الماضي، مع الإشارة في النبذة التعريفية إلى أنه يدار بإشراف الوالدين. وشاركت نورث عبر الحساب صورة لها إلى جانب عدد من القصص القصيرة، ظهرت فيها رفقة صديقاتها، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، خصوصاً في ظل الجدل القديم حول موقف كانييه ويست الرافض لظهور أبنائه على منصات التواصل الاجتماعي.
وتعرضت الطفلة لانتقادات متكررة بسبب إطلالات اعتبرها بعض المتابعين أكبر من عمرها، إضافة إلى ظهورها بثقوب ووشم مزيف، ما فتح باب الجدل حول تأثير الشهرة المبكرة على الأطفال. ولم يتضح ما إذا كانت بعض هذه الإطلالات، ومنها ثقب الأنف، حقيقية أم مجرد مظهر مؤقت.
وقبل اختفاء الصفحة، نشرت نورث مقطعاً قصيراً ردّت فيه بطريقة غير مباشرة على منتقديها، في خطوة زادت من حدة التفاعل والانتقادات. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من كيم كارداشيان أو كانييه ويست حول أسباب اختفاء الصفحة أو مستقبل نشاط نورث على مواقع التواصل الاجتماعي.
