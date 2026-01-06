الإمارات تثري المشهد الموسيقي العربي وتعزز ارتقاءه

MENAFN - Al-Bayan) أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس المجمع العربي للموسيقى، ووزيرة الثقافة المصرية السابقة، في حوارها مع ((البيان))، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبرى للموسيقى، سواء على مستوى الفعاليات الفنية أو ضمن المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الاهتمام الأكاديمي بتدريس الموسيقى في مختلف المراحل الدراسية يعكس مدى وعي الدولة بدور الفنون في تعزيز التفاهم والتقارب بين الثقافات والجنسيات المختلفة على أرضها.

وتطرقت عبد الدايم إلى إعلان الإمارات عن تأسيس ((الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة))، مؤكدة أنها خطوة نوعية تسهم في إثراء المشهد الفني، وتعزيز حضور الفنون بمختلف أشكالها. واعتبرت أن هذه المبادرة تسلط الضوء على التراث الموسيقي الإماراتي، وفي الوقت نفسه تحتضن الأنماط الموسيقية المعاصرة من مختلف أنحاء العالم.

وزيرة الثقافة المصرية السابقة رأت أن الإمارات، عبر مؤسساتها الثقافية المتخصصة، تمضي بخطى ثابتة في تطوير المشهد الموسيقي والفني، مشيدة بدور مؤسسات مثل بيت العود ودبي أوبرا، اللذين يسهمان في نشر الموسيقى، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور.

وقالت، إن دبي أوبرا، بما تقدمه من عروض عالمية وبتصميمها المعماري، تمثل منارة ثقافية تعكس التراث العريق لدبي، وتعد منصة رائدة، تستقطب عروضاً وفنانين من مختلف دول العالم، ما يعزز مكانة الإمارات على خارطة الثقافة الدولية.

واختتمت عبد الدايم حديثها بالتأكيد على أن الإمارات تسير وفق رؤية فنية مدروسة، توازن بين الأصالة والحداثة، وقالت: ((إذا استمر العمل وفق هذا النهج فإن الموسيقى في الإمارات مرشحة لتحقيق حضور أوسع وتأثير أعمق، ليس فقط على المستوى المحلي، بل ضمن المحيطين العربي والدولي)).

ومما يجدر ذكره في الصدد أنه تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة باهتمام متزايد بالموسيقى والفنون المرتبطة بها، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والفنون.

وتحتضن الدولة على مدار العام فعاليات موسيقية وغنائية، تستقطب نخبة من الفنانين العالميين والعرب، في مشهد يعكس الثراء الثقافي والتنوع المجتمعي، الذي يميز الإمارات.