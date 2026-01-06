"أبوظبي للتأليف الموسيقي" تعلن عن الفائزين في دورتها الافتتاحية

MENAFN - Al-Bayan) برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أعلن مهرجان أبوظبي، المبادرة الأبرز التي تنظمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن فوز دانييلي غاسباريني بالمركز الأول في فئة الأوركسترا عن مؤلفته ((في الهواء))، وأندريه زوبيتس بالمركز الأول في فئة البيانو عن مؤلفته ((افتتاحيات للمرايا))، وذلك ضمن الدورة الافتتاحية من مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي.

وستسهم هذه المسابقة المرموقة، التي انطلقت في شهر مايو بصفتها مسابقة التأليف الموسيقي الأولى في الشرق الأوسط، في تعزيز حضور أبوظبي على الساحة العالمية مدينة عالمية للموسيقى من اليونيسكو، وحاضنة للابتكار الموسيقي والتميز الإبداعي. ومن خلال إطلاق منصة بهذا المستوى من الأهمية تدعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون رؤية الإمارة في رسم مسار تطور الموسيقى المعاصرة، وتمكين المواهب الصاعدة، وإعداد جيل جديد من المؤلفين الموسيقيين الدوليين.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: ((إنه إيماناً منا بمكانة الفنون والموسيقى لغة عالمية للحوار، ودور الإبداع مساحة لقاء فكري ومعرفي وتبادل حضاري، تم إطلاق مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقى أول مسابقة دولية للتأليف في الشرق الأوسط، سعياً لتعزيز حضور أبوظبي المؤثر مدينة عالمية للموسيقى حاضنة للابتكار، ووجهة للتميز الإبداعي بتكريم المؤلفين الموسيقيين الشباب، والاحتفاء بأعمال التأليف الموسيقي)). من جانبه، قال دو يون، المؤلف الموسيقي ورئيس لجنة التحكيم، إن لجنة التحكيم أبدت إعجاباً عميقاً باتساع الرؤى والخيال الإبداعي، الذي اتسمت به المشاركات المقدمة في الدورة الافتتاحية من مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي.