"أبوظبي للتأليف الموسيقي" تعلن عن الفائزين في دورتها الافتتاحية

"أبوظبي للتأليف الموسيقي" تعلن عن الفائزين في دورتها الافتتاحية
وستسهم هذه المسابقة المرموقة، التي انطلقت في شهر مايو بصفتها مسابقة التأليف الموسيقي الأولى في الشرق الأوسط، في تعزيز حضور أبوظبي على الساحة العالمية مدينة عالمية للموسيقى من اليونيسكو، وحاضنة للابتكار الموسيقي والتميز الإبداعي. ومن خلال إطلاق منصة بهذا المستوى من الأهمية تدعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون رؤية الإمارة في رسم مسار تطور الموسيقى المعاصرة، وتمكين المواهب الصاعدة، وإعداد جيل جديد من المؤلفين الموسيقيين الدوليين.
وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: ((إنه إيماناً منا بمكانة الفنون والموسيقى لغة عالمية للحوار، ودور الإبداع مساحة لقاء فكري ومعرفي وتبادل حضاري، تم إطلاق مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقى أول مسابقة دولية للتأليف في الشرق الأوسط، سعياً لتعزيز حضور أبوظبي المؤثر مدينة عالمية للموسيقى حاضنة للابتكار، ووجهة للتميز الإبداعي بتكريم المؤلفين الموسيقيين الشباب، والاحتفاء بأعمال التأليف الموسيقي)). من جانبه، قال دو يون، المؤلف الموسيقي ورئيس لجنة التحكيم، إن لجنة التحكيم أبدت إعجاباً عميقاً باتساع الرؤى والخيال الإبداعي، الذي اتسمت به المشاركات المقدمة في الدورة الافتتاحية من مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment