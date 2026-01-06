"العويس للإبداع".. عرس ثقافي متفرد

MENAFN - Al-Bayan) على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ظلت جائزة العويس للإبداع تفتح نوافذها على الضوء، وتمنح الحلم الثقافي الإماراتي أجنحة جديدة للتحليق.

لم تكن مجرد جائزة تُمنح، بل رحلة متواصلة من الاحتفاء بالكلمة والصورة والفكرة، ومساحة تتقاطع فيها التجارب الإبداعية مع الوفاء لاسم ترك بصمته عميقة في الوجدان الثقافي: الشاعر الراحل، سلطان بن علي العويس، الذي يبقى حاضراً وملهماً لمنجزات المبدعين الذين وجدوا في الجائزة منبراً، وفي ندوة الثقافة والعلوم بدبي بيتاً، وفي الإبداع طريقاً للخلود.

((البيان)) استطلعت آراء مجموعة من الأدباء والمعنيين، حول أهمية الجائزة وأدوارها، حيث أكدوا أنها عرس ثقافي وإبداعي متفرد، في أرض الإبداع والمبدعين: دبي.

أكد علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، في تصريح لـ((البيان))، أن جائزة العويس للإبداع خلال مسيرتها التي امتدت أكثر من ثلاثة عقود من الزمن استطاعت أن تتجدد وتقدّم للساحة الثقافية الكثير من المواهب التي انطلقت عبر المشاركة فيها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للجائزة يتمثل في تحفيز الكتَّاب والأدباء والباحثين من مختلف الأعمار على الإبداع.

وقال الهاملي: ((منذ عام 1990، ونحن نعمل على تطوير الجائزة، ونستحدث فروعاً وندمج أخرى تبعاً لتطور العمل الثقافي في دولة الإمارات؛ ولذا فإن الناظر إلى تاريخ الجائزة على مدى تلك السنين يجد اختلافاً كبيراً بين ما كانت عليه في البداية وما هي عليه الآن، ما يدل على عدم جمودها ونجاحها في إثراء المشهد الإبداعي والنهوض به))، منوهاً بالعطاء السخي للشاعر الإماراتي الراحل سلطان بن علي العويس الذي استحق أن يُخلَّد اسمه بهذه الجائزة وفاءً لدوره الثقافي المتميز.

وأعربت الناقدة الأكاديمية الدكتورة مريم عبدالله الهاشمي، الفائزة بجائزة العويس للإبداع في مسابقة ((أفضل كتاب يصدره أبناء الإمارات))، عن سعادتها البالغة بالفوز الذي ترك وقعاً خاصاً في نفسها لتزامنه مع مئوية العويس، ولارتباط الجائزة بندوة الثقافة والعلوم في دبي التي تعدّها بيتها الثقافي ومنطلقها الأول، واصفةً فوزها بأنه وسام وتقدير كبير تعتز به.

وتحدثت عن كتابها ((التحولات السردية في الأدب الإماراتي)) الذي تناول تطور فن الرواية في الإمارات في ضوء تطور إيقاع الحياة، وتنوع اتجاهات السرد من حيث المحتوى والشكل الفني، موضحةً أن إصدارها الذي نالت به الجائزة عُني بدراسة الرواية الإماراتية بسبب حضورها الثقافي، ولما يزخر به المشهد الأدبي من جوائز معنية بالكتابة السردية بصورة خاصة.

الفائز الحقيقي

ولفتت المخرجة نجوم الغانم، الفائزة بجائزة العويس للإبداع في مسابقة ((أفضل فيلم وثائقي محلي))، إلى أن الجائزة، التي تستلهم القيمة الفكرية المعبرة عن مسيرة سلطان بن علي العويس، تعد من أهم الجوائز في دولة الإمارات، منوهةً بأن الشاعر الراحل هو الفائز الحقيقي في هذه المسابقة التي توِّجت بها.

وقالت نجوم: ((حاولنا في الفيلم الوثائقي ((أطياف ذلك الضوء)) المتمحور حول شخصية سلطان بن علي العويس الفذة، أن نقدّم سيرته كما هي بوصفه شاعراً أديباً واقتصادياً معطاءً، ونبرز مكانته من حيث كونه الغائب الحاضر في كل الشهادات التي قيلت عنه، والحاضر دائماً في قلوب الناس)).

واستعرضت الكاتبة الروائية صالحة عبيد، الفائزة بجائزة العويس للإبداع في مسابقة ((أفضل إبداع روائي))، الإنجازات التي حققتها الجائزة خلال سنوات طويلة من الاحتفاء بالأدباء والمثقفين والمبدعين في سائر المجالات، مؤكدةً أن تأثير الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس لا يزال ملموساً في المشهد الثقافي برغم غيابه، ومتزايداً يوماً بعد يوم.

وأشارت صالحة، التي كُرمت عن روايتها ((إلا جدتك كانت تغني))، إلى أن اقتران الجائزة هذا العام بمناسبة مئوية العويس يسلط الضوء على أهمية الأدب وضرورته في الحياة.

واستذكر الفنان الخطاط تاج السر حسن، الفائز بالجائزة الثقافية الخاصة خلال الدورة التاسعة والعشرين، رحلته الإبداعية في الإمارات التي حظي خلالها بالمشاركة في فعاليات كثيرة ذات صلة بالخط والفنون، موضحاً أن ارتباطه بشعر سلطان بن علي العويس قديم يرجع إلى حقبة التسعينيات، عندما خطَّ لوحته المتضمنة بيت الشاعر الراحل: ((وطني دمي ينسابُ بين جوانحي، فكأنَّه والرُّوح فيَّ سواءُ)).

وبيّن أن علاقته بجائزة العويس للإبداع وندوة الثقافة والعلوم تمتاز بالنفع الثقافي المتبادل؛ إذ استفاد من احتكاكه بالمثقفين والتفاعل مع الإنجازات الإبداعية العظيمة فيهما، لافتاً إلى أن هذا الحراك الثقافي أسهم في صقل تجربته الفنية وتعميق رؤيته الجمالية، ومنحه مساحة رحبة للإبداع.