كوت ديفوار آخر المتأهلين لربع نهائي "الكان" لملاقاة مصر

MENAFN - Al-Bayan) حجزت كوت ديفوار، حاملة اللقب، البطاقة الاخيرة الى ربع النهائي عندما تغلبت على بوركينا فاسو 3-0 على الملعب الكبير في مراكش في ثمن نهائي كأس الامم الافريقية لكرة القدم في المغرب.وحسمت كوت ديفوار تأهلها في الشوط الاول بفضل مهاجمها ومانشستر يونايتد الانجليزي أماد ديالو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 20، رافعا رصيده الى ثلاثة أهداف في البطولة، وصنع الثاني لمهاجم لايبزيغ الألماني يان ديومانديه في الدقيقة 32، قبل أن يختم بديل الاخير بوزومانا توريه المهرجان بالثالث في الدقيقة 87.



وتلتقي كوت ديفوار في ربع النهائي السبت المقبل في أغادير مع مصر التي تأهلت بفوزها الصعب على بنين 3-1 بعد التمديد الوقت الاصلي 1-1. ويفتتح الدور ربع النهائي الجمعة بمباراتي السنغال مع مالي في طنجة، والمغرب مع الكاميرون في الرباط، ويختتم السبت بمباراتي نيجيريا مع الجزائر في مراكش، ومصر مع ساحل العاج في أغادير.