كوت ديفوار آخر المتأهلين لربع نهائي "الكان" لملاقاة مصر

كوت ديفوار آخر المتأهلين لربع نهائي "الكان" لملاقاة مصر
وحسمت كوت ديفوار تأهلها في الشوط الاول بفضل مهاجمها ومانشستر يونايتد الانجليزي أماد ديالو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 20، رافعا رصيده الى ثلاثة أهداف في البطولة، وصنع الثاني لمهاجم لايبزيغ الألماني يان ديومانديه في الدقيقة 32، قبل أن يختم بديل الاخير بوزومانا توريه المهرجان بالثالث في الدقيقة 87.
وتلتقي كوت ديفوار في ربع النهائي السبت المقبل في أغادير مع مصر التي تأهلت بفوزها الصعب على بنين 3-1 بعد التمديد الوقت الاصلي 1-1. ويفتتح الدور ربع النهائي الجمعة بمباراتي السنغال مع مالي في طنجة، والمغرب مع الكاميرون في الرباط، ويختتم السبت بمباراتي نيجيريا مع الجزائر في مراكش، ومصر مع ساحل العاج في أغادير.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment