من المدرجات إلى الحياة.. الروح الرياضية التي نحتاج إليها

MENAFN - Al-Bayan) في الدقيقة الأولى من أي مباراة كرة قدم، لا يكون الصراع الحقيقي على الكرة فقط، بل على المعنى الذي تحمله اللعبة نفسها: هل هي مساحة للتنافس النبيل أم ساحة لتفريغ التوتر والانفعالات؟

عبر تاريخها الطويل، أثبتت كرة القدم أنها مرآة للمجتمعات، تعكس أجمل ما فيها أحياناً، وأخطر تناقضاتها أحياناً أخرى. وبين هذين الحدّين، تقف الروح الرياضية بوصفها العامل الحاسم الذي يحوّل الرياضة من سبب للانقسام إلى أداة للتقارب بين الشعوب.

فالرياضة، في جوهرها، لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة، إذ حين يلتقي لاعبون من ثقافات مختلفة داخل المستطيل الأخضر، فإنهم يخضعون للقواعد ذاتها، ويلعبون وفق أسس متعارف عليها عالمياً، وهو ما يجعل الرياضة نموذجاً مصغراً لما يمكن أن يكون عليه العالم، لو سادت قيم الاحترام للقوانين والالتزام بها. هذه القيم، التي تُعرف بالروح الرياضية، هي ما يمنح اللعبة معناها الحقيقي، ويحوّل المنافسة من صراع إلى مساحة للتلاقي والاحترام المتبادل.

غير أن تاريخ الملاعب يذكرنا بأن غياب هذه الروح، خصوصاً في المدرجات، قد يحوّل المتعة إلى مأساة. فالشغب الجماهيري، والتدافع، وفقدان السيطرة على الانفعالات، تسببت عبر التاريخ في كوارث إنسانية مؤلمة أودت بحياة مئات المشجعين الأبرياء، لا بسبب كرة القدم ذاتها، بل نتيجة العنف وسوء إدارة الغضب الجماعي، لتتحول لحظات الفرح والترقب إلى مشاهد حزن وصدمات لا تُنسى.

وفي العصر الحديث، أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي أحياناً في تعقيد المشهد الرياضي، حين تحوّلت بعض المنصات إلى ساحات لتأجيج الخلافات، سواء بسبب نتيجة مباراة أو قرار تحكيمي أو حتى خطأ من لاعب! فبدل أن تكون هذه الوسائل مساحة للنقاش والتقارب، أصبحت في بعض الحالات أداة لتضخيم الخلاف أو زرع الفتنة بين الشعوب، ما يؤكد أن الروح الرياضية لم تعد مطلوبة في الملاعب فقط، بل في الفضاء الرقمي أيضاً.

وفي مقابل هذه الصور القاتمة، تبرز التجربة الإماراتية كنموذج يسعى إلى ترسيخ الرياضة بوصفها قيمة إنسانية قبل أن تكون ساحة للمنافسة. فالروح الرياضية في الإمارات ليست شعاراً عابراً يُرفع في المناسبات، بل هي جزء من رؤية مجتمعية تقوم على التسامح، وضبط النفس، واحترام الآخر، داخل الملاعب وخارجها على حد سواء. وقد تعززت هذه القيم، انطلاقاً من إيمان راسخ لدى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بأن الرياضة يمكن أن تكون أداة للتربية وبناء الإنسان، لا مجرد سباق نحو الفوز أو حصد الألقاب.

ففي نهاية المطاف، لا تنتهي الروح الرياضية مع صافرة الحكم، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية. فهي تعلمنا كيف نختلف بدون خصومة، وكيف نخسر بدون كراهية، وكيف نربح بدون تعالٍ. وحين تنتقل هذه القيم من الملاعب إلى الشارع والمدرسة ومكان العمل، تتحول الرياضة إلى قوة ناعمة تجمع الشعوب بدل أن تفرّقها، وتمنح العالم مساحة أوسع للفهم والاحترام المتبادل.