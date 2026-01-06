القضية الكبرىأحمد العمري

MENAFN - Al-Bayan) كان صباحاً بارداً من صباحات الشتاء، شمس مترددة بين الغيوم، وزخّات مطر تتداخل مع الريح في شدٍّ خفيّ حول من يُحكم قبضته على المدينة. وأنا أمشي قبل أيام قليلة في شارع الأمراء، ذلك الشريط الذي يقسم مدينة إدنبرة بين قديمها وحديثها، شعرت أنني أعود في الزمن أكثر مما أتقدّم في المكان.

عند زاوية هادئة، وقف بائع يحمل مجلة، لا يرفع صوته ولا يلحّ، فقط يكتفي بالنداء: THE BIG ISSUE

مشهد مألوف في ظاهره وليس جديداً عليّ، لكن الاسم وحده كان كفيلاً بأن يفتح باباً قديماً في الذاكرة ويستوقفني. هذه المجلة لم تُولد كمشروع ثقافي بحت، بل خرج اسمها من رحم أزمة، ففي أواخر الثمانينيات حين تفاقمت ظاهرة التشرد في بريطانيا، لم تجد الصحافة توصيفاً أبلغ من نعتها بـ((القضية الكبرى)) عبارة تكررت في العناوين حتى غدت اعترافاً عاماً بثقل المشكلة وحجمها في الفضاء العام.

من هذه العبارة تحديداً خرجت الفكرة: جون بيرد، الذي عاش التشرد كتجربة شخصية، أدرك أن المشكلة لا تكمن في غياب التعاطف، بل في تحوّله إلى شفقة تُبقي الإنسان خارج دائرة العمل. بالشراكة مع رجل الأعمال غوردون روديك، وُلدت الفكرة في لندن مطلع التسعينيات، مشروع بسيط في شكله، عميق في معناه: أن تتحول ((القضية الكبرى)) نفسها إلى اسم مجلة، وأن يصبح المشرد بائعاً لها، لا موضوعاً عنها.

لم تكن المجلة هامشية، بل مشروعاً تحريرياً له وزن ومحتوى، كتب فيها صحافيون وكتّاب معروفون، أما نموذجها الاقتصادي فكان مرتكز المشروع: يحصل البائع على المجلة بسعر رمزي، يبيعها، ويحتفظ بالعائد كاملاً، لا عمولة ولا اقتطاع، دخل مقابل عمل. وهنا تظهر مفارقة غريبة وجميلة في الوقت ذاته: كلمة ((ISSUE)) لم تعد تعني ((قضية)) أو ((مشكلة))، بل أصبحت تعني ((عدداً)) كأن اللغة نفسها شاركت في الحل.

لم تختفِ الأزمة، لكنها غيّرت موقعها وتغيّر معها موقع الإنسان داخلها. وأسهمت هذه المبادرة في تخفيف حدّتها، وفي إبقائها حاضرة في الوعي العام دون أن تعود لتتصدّر العناوين. كما أسهمت ولو بشكل غير مباشر، في تحريك جهود رسمية للتعامل معها كواقع يُدار ويُحدّ من تمدّده.

وأنا أتأمل المشهد مع القصة، تبين لي أن الدرس يتجاوز حدود المبادرات الفردية وقيمتها، بعض المشكلات لا تقف بعيداً عن حلولها، بل تدور معها في المسار ذاته. لسنا مطالبين دائماً بالتفكير خارج الصندوق، أحياناً يكفي أن نتمعّن داخله.