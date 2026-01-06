الخشية من الحرية وفنون الحب 2-2

MENAFN - Al-Bayan) في مقالنا الساب ، عرضنا لفكرة الكاتب إريك فروم في كتابه (الخوف من الحرية)، التي بيّن فيها أن الجهل بظواهر الطبيعة وأنوائها، دفع الهارب من قبيلته طلباً للحرية، إلى التخلي عن فكرة (التحرر)، والعودة إلى القبيلة، مجدِّداً الولاء بسبب شعوره بالخوف من وحشة الوحدة، وهلعه من غضب (الآلهة)، التي تجلت له بصوت الرعد وسطع البرق.

نعرض اليوم لـ(فن الحب) الذي ألمحنا له في العنوان الرئيس. والفكرة هي أيضاً للكاتب إريك فروم، عالجها في كتابه الذي يحمل العنوان أعلاه، حاول فيه تأسيس علم للحب، غير مسبوق؛ الحب لا بوصفه انفعالاً عابراً أو صدفة رومانسية، بل قدرة إنسانية يُتعلَّم ويُمرَّن عليها الإنسان؛ فالحب له علاقة محورية بالوجود الإنساني، وبمشكلة الاغتراب التي يواجهها الفرد في المجتمعات الحديثة. يقترح فروم، بصفته عالم اجتماع، الحب كفن وكموقف وجودي وأخلاقي.

يحرص الكاتب على ربط أنماط الحب، بالبنى الاقتصادية - الاجتماعية، وبصورة الإنسان عن ذاته في الحضارة الغربية الحديثة - حضارة ما بعد الحرب العالمية الثانية - رافضاً الاعتقاد بأن الحب (حالة تقع بنا)، ويضع بديلاً عن السؤال (كيف أُحَبّ؟)، سؤالاً آخر يعتبره أكثر منطقية، هو (كيف أصبح قادراً على أن أحبّ؟).

يزود فروم الشخص الذي يرى في نفسه حاجة للحب، بثلاثة شروط: المعرفة النظرية بطبيعته، الانضباط والتمرين العملي، وانشغاله الكلي بالحب، كقيمة محورية في حياته؛ فالحب كما يراه، قوة فعّالة في الإنسان، جوهرها العطاء لا التملك، وعناصر تلك القوة الفعالة، أربعة: العناية، والمسؤولية، والاحترام، والمعرفة.

ولا يخلو الكتاب من ذكره لحقيقة، أن المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي، حوّل الإنسان إلى (سلعة)، فأصبح الحب مجرد (صفقة) تقوم على تبادل المنافع والمزايا، لا على النضج، وتجاوز للاغتراب كمشكلة في الأساس. بهذا المعنى يريد الكاتب الحب أن يكون فناً، محاولاً تجسيده بالقول: إن على الإنسان أن يعيش حبه على طريقة (في أن أكون)، لا طريقة (في أن أمتلك).