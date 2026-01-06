توثيق الإرث الرياضي

MENAFN - Al-Bayan) استكمالاً لما طرحناه بالأمس، نؤكد أهمية حفظ التراث بمختلف أنواعه، لما يمثله من ذاكرة وطنية حية تعكس مسيرة الشعوب وهويتها، وحينما نتناول الشأن الرياضي فإننا نتحدث عن ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الإنسانية الشاملة، وعن مجال أسهم بفاعلية في بناء الإنسان وتعزيز حضوره محلياً وعالمياً.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تأسيس دارة آل مكتوم، التي تهدف إلى تعميم ونشر الإرث الفكري والإنساني والحضاري لحكام الإمارة، عبر مختلف الوسائل الإعلامية، ليبقى هذا الإرث منارة للأجيال، ومرجعاً يوثق مراحل التطور والعطاء.

وعلى الدرب الذي سار عليه قادتنا، رعاهم الله، واستكملوا به مسيرة البناء المظفّرة، قُدّمت أروع النماذج في بناء الإنسان الرياضي السليم، ممارسةً وبطولة.

فغدت رياضة دبي حديث العالم في سنوات قليلة، بعد أن مُنحت الانطلاقة الحقيقية، ووُضع لها إطار نابض بالحيوية، تجسد في تشييد منشآت رياضية متطورة، وصناعة الأبطال، وتنظيم واستضافة الأحداث العالمية، والإسهام في تحقيق إنجازات رياضية خالدة، كان آخرها الحضور في قمة الرياضة العالمية.

وتواصلت هذه المسيرة المشرّفة بقائد شاب ملهم، وقدوة للشباب الطموح نحو مستقبل مشرق وزاهر، هو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي سار على نهج أجداده وآبائه.

ونهل من ينابيع الخير والعطاء، ليكمل المسيرة الظافرة في الاهتمام الواسع بالرياضة بمختلف قطاعاتها، وبناء الإنسان القادر على البذل والتضحية من أجل وطنه.

فلم يكن سموه داعماً للرياضة فحسب، بل كان أحد فرسانها وأبطالها، ومثالاً حيّاً للشاب المولع بدروبها وتحدياتها، واضعاً نصب عينيه مواصلة التطوير، وصون الإرث الرياضي الكبير، الذي بات حقاً على الجميع الاطلاع على مكوّناته ومبادئه.

وانطلاقاً من هذا النهج، وحرصاً منا على السير على درب القيادة الرشيدة، ووفق توجيهاتها السديدة، شرعنا في عمل توثيقي تاريخي يؤرخ ويوثّق الإرث الرياضي لآل مكتوم الكرام، كلٌّ في مجال اهتمامه ودعمه لمختلف قطاعات الرياضة، تلبية لحاجة إمارة دبي إلى هذا التوثيق التاريخي، الذي يعد منهاجاً راسخاً تهتدي به الأجيال القادمة.. والله من وراء القصد.