قيمة الوقت

MENAFN - Al-Bayan) تحت عنوان ((دقيقة)) جاء الدرس الثلاثون من دروس كتاب ((علمتني الحياة)) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي كتبه بمداد الخبرة العميقة، والبصيرة النافذة.

والقلب الفياض بحب هذا الوطن وأبناء هذا الشعب، كتبه ترشيداً للمسيرة، وإثراء للوعي، وتبصيراً للأجيال القادمة بحقائق هذه الحياة وطبيعة التحديات وفلسفة المواجهة مع كل الصعوبات، وهو لَعَمْرُ الحق كتاب جم الفوائد، عظيم النفع، قادر على الإلهام وصقل الشخصية، واصل به صاحب السمو مسيرته المتميزة في بناء هذا الوطن وإنسانه الطيب الأصيل.

((يتكرر عليَّ سؤال بين فترة وأخرى: لماذا أنت مستعجل دائماً؟ والجواب: لستُ مستعجلاً، ولكن تقديري للوقت يختلف عن الكثيرين، لأني أعرف أن الفرق بين النجاح والفشل هو في تقديرنا للوقت. أعرف أن كل دقيقة في حياتنا لها قيمة، وكلما زادت قيمتها عندك كلما صنعتَ أثراً يمتد زمناً أكبر)).

من قلب التجربة الخاصة يستلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مادة هذا الدرس، حيث يفسر ملمحاً من ملامح شخصيته يلاحظه عليه الآخرون، هو طبيعة الاستعجال بحسب رؤيتهم للأمور، ولكن صاحب السمو يضع الموضوع في مكانه الصحيح، وأنه في جوهره ليس استعجالاً، بل هو تعبير عن الوعي بقيمة الوقت والإدراك لعاقبة التفريط به.

ويربط على نحو بديع بين النجاح وبين اليقظة لقيمة الوقت، تماماً كما يربط بين الفشل وبين إهدار الوقت، لأن كل دقيقة في نظر صاحب السمو لها قيمة في ذاتها وما ينتج عنها من آثار، وهذا هو السبب في محافظته على كل دقيقة من دقائق العمل والإنجاز وتذوق طعم الحياة الجميل.

ولأن الإنسان لن يقطع النهر نفسه مرتين بسبب سرعة جريانه، كما قال بعض الفلاسفة، فكذلك هي قيمة الزمن في نظر صاحب السمو، وهو ما عبر عنه، توضيحاً لعبارته السابقة، حيث يقول:

((أعرف أن الوقت الذي يمضي لن يعود والدقيقة التي لا تنجز فيها لا تُحسب من عمرك، وعندما ترتبط كل دقيقة لديك بمصالح الملايين من البشر تصبح قيمتها أعلى بكثير))، فكلما اتسعت دائرة المسؤولية كانت قيمة الزمن أكثر خطورة وأهمية، ثم يضرب صاحب السمو أمثلة عملية على استثمار الزمن وضغط المدة في مواجهة التراخي والترهل فيقول:

((كانت لدينا مشاريع تتطلب سنوات، طلبت من فريقي إنجازها في عام، وأنجزوها، كان لدينا أهداف في خططنا تتطلب 10 أعوام، طلبت منهم الانتهاء منها في 3 سنوات، وأنجزوها))، وملحوظ ما في كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، من الثقة والرهان على الإرادة الإنسانية في استثمار الزمن وعدم تبديد الوقت في انتظار الإنجاز الرتيب البطيء الذي يقتل روعة الإنجاز، وقيمة الشعور بأهمية الزمن.

إن احترام الوقت هو الذي يجعلنا نشعر بقيمته ونوظفه توظيفاً سليماً، وفي هذا السياق يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن الوقت يتمدد بتقديرنا لأهميته، فالاجتماع الذي يحتاج ساعة نستطيع إنجازه في عشر دقائق.

والمشروع الذي يتطلب عاماً يمكن الانتهاء منه في أشهر، وكل ذلك يعتمد على تقديرك واحترامك لوقتك، ومن واقع الحياة العملية يستلهم صاحب السمو فكرة حبه لسباق الخيل لأن الفوز في معظمها قد يكون متوقفاً على ثانية واحدة تكون هي الفارق بين الفوز والخسارة، وتأسيساً على ذلك يطور صاحب السمو فهمنا للحكمة المشهورة: ((في العجلة الندامة)) ليجعلها بدلاً من ذلك في مجال التنمية: في العجلة الفوز والسلامة.

وببصيرة القائد اللماح يربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بين تقدم الأمم وتقديرها للوقت، فيضرب نماذج من الشعوب المعاصرة التي تحترم الوقت كاليابان مثلاً التي تصمم مشاريع قطاراتها بالثواني، وتعتبر دقيقة التأخير عاراً قومياً.

ومثلها في احترام الوقت وتقديره الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا، ليطرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد سؤالاً لاذعاً ينتقد فيه آفة تضييع الوقت لا سيما في عالمنا العربي حين يقول: ((لو كان لدينا سوق للدقائق كما لدينا سوق للعملات، كم ستكون قيمة الدقيقة اليابانية مقابل الدقيقة العربية؟ الفرق في قيمة الدقيقة سيعطيك الفرق في السنوات التي تحتاجها منطقتنا للحاق بهم)).

ولأن البيروقراطية هي المعضلة التي تقف عقبة كأداء في وجه التطوير الإداري وتجذير قيمة الوقت في العقل العام، يطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مبادرات عدة في سبيل مواجهة البيروقراطية وتجفيف منابعها، حيث طلب من الحكومة تقليل الإجراءات البيروقراطية بتقليل جميع المدد التي تتطلبها الخدمات بنسبة خمسين بالمئة.

وتم تنفيذ ذلك، ما يدل على أن البيروقراطية ليست قدَراً مكتوباً على جبين الحكومات العربية، بل يمكن مواجهتها وتغيير مسارها، والتقليل من آثارها السلبية على المجتمع، لكن ذلك يحتاج إلى إدراك طبيعة المشكلة واتخاذ القرار الشجاع في مواجهتها، لأن جميع المفاسد الناشئة عن البيروقراطية هي عبارة عن دقائق متناثرة هنا وهناك، فيتجمع منها هذا الجبل الهائل من العقبات والصعوبات في وجه العملية التنموية التي تتطلب حكمة التشخيص وشجاعة التنفيذ.

إن هذه الإجراءات التنفيذية التي تواجه ظاهرة إهدار الوقت تحتاج إلى ثقافة موازية تزرع في النفوس ثقافة احترام الوقت، لأن خلق حالة من الوعي بقيمة الوقت لن تتم بسيف القانون فقط، بل لا بد من إشاعة ثقافة احترام الوقت.

وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: ((على قدر احترامنا لدقيقة كل إنسان، على قدر احترام كل إنسان لنا وتقديره لخدماتنا، وهكذا نبني ثقافة احترام الوقت في مجتمعنا)).

واستلهاماً من التاريخ البعيد ينوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، باثنين من أعظم القادة الذين عرفهم التاريخ القديم، أما الأول فهو الإسكندر المقدوني الذي أسس أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ من سواحل المتوسط إلى جبال الهملايا،.

وأسس عشرين مدينة تحمل اسمه، وأما الآخر فهو هارون الرشيد الخليفة العباسي الذي قاد الجيوش حين كان عمره ستة عشر عاماً، وتولى الخلافة في سن العشرين، وبلغت الدولة في عهده أعظم مساحة بلغتها إمبراطورية إسلامية ما زلنا نتحدث عنها بكل فخر واعتزاز إلى هذا اليوم.

وبقلب القائد الحريص على شباب أمته يربط صاحب السمو بين الماضي والحاضر، فيذكر أن معظم أصحاب الشركات العالمية الكبرى هم من شباب في بداية العشرينيات لأنهم يحترمون أوقاتهم ويكرسون كل دقيقة من وقتهم للإنجاز، في حين أن قلب صاحب السمو يعتصر ألماً، وهو يشاهد الشباب العربي وهو يهدر الوقت الثمين ويقتل أحلام وطنه ومستقبل بلاده، ليعود صاحب السمو إلى فكرة تقدير الوقت ويقرر:

((تقديرنا للدقيقة يعطينا تقديراً لمدى خلود أعمالنا وعظمة إنجازاتنا، كلما كانت الدقيقة عظيمة، كانت الإنجازات أعظم وأبقى وأدوم))، ليصمم على منهجه في الحياة قائلاً: ((ولذلك أنا مستعجل، وسأبقى)).