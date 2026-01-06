  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"روبوتات الدردشة" تهدد حضور وفاعلية المواقع الإخبارية

"روبوتات الدردشة" تهدد حضور وفاعلية المواقع الإخبارية

2026-01-06 07:18:05
(MENAFN- Al-Bayan) نشر معهد ((رويترز)) لدراسة الصحافة تقريراً يضم توقعات 17 خبيراً إعلامياً من كبرى المؤسسات الدولية حول شكل الأخبار في عام 2026، حيث أجمعوا، حسب تقرير ((سكاي نيوز عربية))، على أن الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة مساعدة، بل البيئة الحاضنة التي ستعيد تشكيل علاقة الجمهور بالمعلومة.

واتفق الخبراء على أن التغيير الأبرز سيطال سلوك الجمهور، الذي سيتحول من البحث التقليدي عن الروابط إلى البحث عن إجابات مباشرة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع جينا تشوا، المحررة التنفيذية في Semafor، أن يتسارع استخدام الجمهور لروبوتات الدردشة للوصول للمعلومات، ما سيؤدي إلى استمرار انخفاض الزيارات المباشرة للمواقع الإخبارية. ويرى إزرا إيمان، من مؤسسة NPO الهولندية، أن التحدي القادم للناشرين ليس ((إضافة الذكاء الاصطناعي لسير العمل))، بل ((إقحام أنفسهم داخل منظومة الذكاء الاصطناعي)) التي ستصبح الواجهة الشاملة للمعلومات.

وأما من الناحية التحريرية، فيتنبأ الخبراء بتغير جذري في شكل المحتوى.

وتؤكد سانوتا راغو من Scroll Media أن المقال سيتحول إلى مجرد ((نقطة دخول)) ذكية تسحب مواد سياقية من أرشيف المؤسسة بما يتناسب مع حاجة القارئ لحظياً.

MENAFN06012026000110011019ID1110565045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث