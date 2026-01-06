"روبوتات الدردشة" تهدد حضور وفاعلية المواقع الإخبارية

MENAFN - Al-Bayan) نشر معهد ((رويترز)) لدراسة الصحافة تقريراً يضم توقعات 17 خبيراً إعلامياً من كبرى المؤسسات الدولية حول شكل الأخبار في عام 2026، حيث أجمعوا، حسب تقرير ((سكاي نيوز عربية))، على أن الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة مساعدة، بل البيئة الحاضنة التي ستعيد تشكيل علاقة الجمهور بالمعلومة.

واتفق الخبراء على أن التغيير الأبرز سيطال سلوك الجمهور، الذي سيتحول من البحث التقليدي عن الروابط إلى البحث عن إجابات مباشرة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع جينا تشوا، المحررة التنفيذية في Semafor، أن يتسارع استخدام الجمهور لروبوتات الدردشة للوصول للمعلومات، ما سيؤدي إلى استمرار انخفاض الزيارات المباشرة للمواقع الإخبارية. ويرى إزرا إيمان، من مؤسسة NPO الهولندية، أن التحدي القادم للناشرين ليس ((إضافة الذكاء الاصطناعي لسير العمل))، بل ((إقحام أنفسهم داخل منظومة الذكاء الاصطناعي)) التي ستصبح الواجهة الشاملة للمعلومات.

وأما من الناحية التحريرية، فيتنبأ الخبراء بتغير جذري في شكل المحتوى.

وتؤكد سانوتا راغو من Scroll Media أن المقال سيتحول إلى مجرد ((نقطة دخول)) ذكية تسحب مواد سياقية من أرشيف المؤسسة بما يتناسب مع حاجة القارئ لحظياً.