الذكاء الاصطناعي يغير مناهج دراسة باطن الأرض

2026-01-06 07:18:05
(MENAFN- Al-Bayan) أظهرت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة رئيسة في تطوير طرق تصوير باطن الأرض باستخدام الموجات الزلزالية؛ إذ يسهم برصد جميع المخاطر المحتملة، ويتنبأ بالكوارث بدقة. وذلك وفقاً لدراسة نشرت في دورية علمية متخصصة.

