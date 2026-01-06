تريليونات وهمية.. تدوير استثمارات مصطنعة في الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) 100 مليار استثمار ((إنفيديا)) في ((أوبن إيه آي)) خلال 5 سنوات300 مليار دولار استثمار ((أوبن إيه آي)) و((أوراكل)) في مركز بيانات في أمريكاتريليون دولار قيمة صفقات ((أوبن إيه آي)) مع ((إنفيديا)) و((إيه إم دي)) و((أوراكل))20 مليار دولار جولة تمويل ((إكس إيه آي)) لشراء معالجات ((إنفيديا)) لاستثمارها بالتأجير72 صفقة لـ ((إنفيديا)) مع شركات ناشئة للذكاء الاصطناعي منذ بداية 202495 % من المؤسسات استثمرت نحو 40 ملياراً في مشاريع داخلية لم تحقق أي عائد192.7 مليار دولار ضخ رأس المال المغامر في الشركات الناشئة النصف الأول((ديب سيك)) الصيني يهز عرش أباطرة التكنولوجيا الأمريكية بنموذج أرخصلم يشهد التاريخ الاقتصادي أبداً إنفاق هذا القدر الهائل من الأموال وبهذه السرعة على أية تقنية حديثة مثلما حدث مع الذكاء الاصطناعي، رغم أنها لم تثبت بعد قدرتها على تحقيق الأرباح الموعودة.

وتسببت طبيعة الاستثمارات مؤخراً في تصاعد مخاوف من وجود شبكة معقدة ومترابطة تعمل بشكل مصطنع ومتزايد على عقد صفقات تدعم ازدهار سوق الذكاء الاصطناعي، المتوقع أن تبلغ قيمته تريليون دولار بحلول العام 2027.

وعلى خلفية ضجيج الترويج والتنافس على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تسللت المخاوف من احتمالية وجود فقاعة محتملة بسبب هذه التقنية التي ما زالت ناشئة.

قبل 3 سنوات، أشعلت ((أوبن إيه آي)) و((إنفيديا)) هوس الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وكانتا أداتين في استمراره من خلال إبرام شراكات كبيرة ومتداخلة مع مزودي الخدمات السحابية ومطوري الذكاء الاصطناعي وغيرهم من الشركات الناشئة.

وأصبح ينظر إليهما الآن أنهما تلعبان دوراً رئيساً في زيادة مخاطر احتمال وجود فقاعة ذكاء اصطناعي، من خلال تضخيم السوق وربط مصائر شركات كثيرة ببعضها البعض.

وغالباً ما يمكن تتبع هذه الاستثمارات الهائلة إلى شركتي ((إنفيديا)) و((أوبن إيه آي)). فقد أبرمت ((أوبن إيه آي)) وحدها صفقات حوسبة للذكاء الاصطناعي مع ((إنفيديا)) و((إيه إم دي)) و((أوراكل))، يمكن أن يتجاوز مجموعها تريليون دولار.

في الوقت نفسه، تستنزف الشركة الناشئة للذكاء الاصطناعي الأموال ولا تتوقع أن تحقق تدفقاً نقدياً إيجابياً حتى قرب نهاية العقد.

وفي منتصف نوفمبر، وافقت ((إنفيديا)) على استثمار نحو 100 مليار دولار في ((أوبن إيه آي))، خلال 5 سنوات، لمساعدة الأخيرة على تمويل إنشاء مركز بيانات ضخم جداً لدرجة أنه يمكنه استهلاك طاقة تستهلكها مدينة كبرى.

وحسب الصفقة، تلتزم ((أوبن إيه آي)) بملء المركز بملايين الرقائق من ((إنفيديا)). إلا أنه سرعان ما تعرض هذا الاتفاق إلى انتقادات بسبب طبيعته ((الدائرية)).

ولم تردع الانتقادات ((أوبن إيه آي))، التي أبرمت قبل نهاية الشهر نفسه، صفقة مماثلة بعشرات المليارات من الدولارات، حيث وقعت مع ((أدفانسد مايكرو ديفايسز)) (إيه إم دي)، منافسة ((إنفيديا))، اتفاقاً لتزوديها بالرقائق.

ويلزم الاتفاق ((أوبن إيه آي)) بشراء واستخدام أجيال متعددة من رقائق ((إيه إم دي))، بما يعادل 6 جيجاواط من قدرة الحوسبة، على مدار سنوات.

وبموجب الاتفاق تستعد ((أوبن إيه آي)) لتصبح واحداً من أكبر المساهمين في ((إيه إم دي))، حيث تمنحها الصفقة حق شراء حتى 160 مليون سهم من ((إيه إم دي)).

وإذا حصلت ((أوبن إيه آي)) على هذه الأسهم بالكامل، فإن حصتها في ((إيه إم دي)) ستقترب من 10%. وإن واجهت ((أوبن إيه آي)) صعوبات في تنفيذ الاتفاق قد تتأخر أو تتقلص عملية شراء الأسهم.

وفي اليوم التالي لإعلان ((إنفيديا)) و((أوبن إيه آي)) عن صفقتهما بقيمة 100 مليار دولار، أكدت ((أوبن إيه آي)) أنها أبرمت صفقة منفصلة بقيمة 300 مليار دولار مع ((أوراكل)) لبناء مراكز بيانات في الولايات المتحدة لأوبن إيه آي.

و((أوراكل))، بدورها، تنفق أيضاً المليارات على الرقائق، ليتم إرسال الأموال مرة أخرى إلى ((إنفيديا))، أحد أبرز الداعمين لـ((أوبن إيه آي)).

وتصاعدت المخاوف من أن ((أوراكل)) لن تجني أرباحاً مجدية من هذه الاستثمارات الضخمة، الخطوة التي جاءت بعد أن حققت الأعمال السحابية للشركة هوامش ربح صغيرة.

فبينما جنت ((أوراكل)) نحو 900 مليون دولار من تأجير خوادم تعمل برقائق ((إنفيديا)) في الربع الأخير، بلغ إجمالي ربحها 14 سنتاً لكل دولار من المبيعات السحابية، حسب ما ذكر موقع ((ذي إنفورميشن)). وأدى انتشار هذا الخبر إلى انخفاض سهم ((أوراكل)).

همسات الصفقات

وخلال معظم فترة ازدهار الذكاء الاصطناعي، كانت هناك همسات حول صفقات ((إنفيديا)) المحمومة، التي عززت النشاط في هذا السوق من خلال ضخ الأموال في عشرات الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، التي يعتمد كثير منها على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بـ((إنفيديا)).

كما استثمرت ((أوبن إيه آي))، بدرجة أقل، أيضاً في شركات ناشئة، قام بعضها ببناء خدماتها اعتماداً على نماذج ((أوبن إيه آي)) للذكاء الاصطناعي.

ومع دخول شركات التكنولوجيا مرحلة أكثر تكلفة من تطوير الذكاء الاصطناعي، ازداد حجم الصفقات التي تشمل هاتين الشركتين بشكل كبير.

كما تخطط ((إنفيديا)) لاستثمار نحو 2 مليار دولار كحصة في شركة ((إكس إيه آي)) التابعة لإيلون ماسك في جولة تمويل ترتبط برقائق ((إنفيديا)).

ويتوقع أن يبلغ مجموع جولة تمويل ((إكس إيه آي)) 20 مليار دولار، وسيتم تقسيمها بين نحو 7.5 مليارات دولار من الأسهم ونحو 12.5 مليار دولار من الديون، وسيتم هيكلتها عبر شركة ذات غرض خاص.

وسيتم استخدام الشركة في شراء معالجات ((إنفيديا))، ثم ستقوم ((إكس إيه آي)) بتأجير الرقائق مدة 5 سنوات.

ويمكن رؤية مجموعة مماثلة من الصفقات الدائرية مع ((كورويف))، إحدى قصص النجاح البارزة في ((وول ستريت)) هذا العام.

وعززت ((إنفيديا)) الاكتتاب العام الأولي لشركة ((السحابة الجديدة)) بشراء حصة 7%.

ووافقت بعد ذلك على شراء خدمات سحابية بقيمة 6.3 مليارات دولار من ((كورويف))، التي تؤجر الوصول إلى رقائق ((إنفيديا))، بل وشراء أي سعة سحابية زائدة لا يستخدمها عملاؤها.

في الوقت نفسه، حصلت ((أوبن إيه آي)) على حصة بـ350 مليون دولار من ((كورويف)) قبل الاكتتاب العام، ووسعت مؤخراً صفقاتها السحابية مع ((كورويف)) لتصل لنحو 22.4 مليار دولار.

مخاوف التمويل الدائري

ومرة أخرى، ربطت مجموعة الصفقات الدائرية بين ((أوبن إيه آي)) و((إنفيديا)) بشكل أوثق.

وأقر مايكل إنتراتور، الرئيس التنفيذي لـ((كورويف))، بمخاوف التمويل الدائري في مقابلة مع بلومبيرغ نيوز، إلا أنه قال إن المخاوف العامة ستتبدد مع تبني المزيد من الشركات للذكاء الاصطناعي.

ولأنها اللاعب المهيمن في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، فقد أصبحت ((إنفيديا)) الشركة الأكثر قيمة في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 4.5 تريليونات دولار.

وأصبحت تنفق أموالها الآن بوتيرة أسرع. فقد عقدت 72 صفقة مع شركات ناشئة للذكاء الاصطناعي من بداية 2024 وحتى نهاية سبتمبر 2025، وفقاً لبيانات من ((إيه آي فاندينج تراكر)).

الصين تقلب المعادلة

في يناير 2025، تسببت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ((ديب سيك)) في إحداث هزة قوية في أسواق التكنولوجيا العالمية بعد طرح نموذج متطور تقول الشركة إنه يُضاهي ما أنتجته شركات أمريكية عملاقة لكن بتكلفة أقل، ما أثار شكوكاً حول هيمنة الولايات المتحدة على هذا القطاع، والتقييمات المرتفعة لأسهم أكبر شركاتها التكنولوجية.

وكان أكبر الخاسرين سهم ((إنفيديا))، أكبر شركة في العالم، حيث انخفض بنحو 18%، ما أدى إلى خسارة حوالي 560 مليار دولار من قيمتها السوقية، ليصبح أكبر هبوط لسهم شركة بيوم واحد في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية.

جاءت خسائر عملاقة التكنولوجيا الأمريكية ضمن 8 من أكبر 10 تراجعات يومية للقيمة السوقية بمؤشر ((إس آند بي 500)).

فقاعة الـ((دوت كوم))

وبينما تقف واشنطن على الحياد تجاه هذه الأنشطة، في القطاع الذي ينظر إليه أنه حيوي للمنافسة مع الصين، يرى بعض المحللين أن هناك أوجه تشابه غير مريحة مع فقاعة الـ((دوت كوم)) أواخر التسعينيات.

آنذاك، كانت الصفقات الدائرية غالباً ما تدور حول إعلان صفقات وبيع متبادل بين الشركات التي كانت تشتري خدمات بعضها البعض لتضخيم النمو المتصور.

وصحيح أن لدى شركات الذكاء الاصطناعي اليوم منتجات وعملاء ملموسين، إلا أن إنفاقها لا يزال يتجاوز الإيرادات.

كما تنفق شركات الذكاء الاصطناعي أيضاً أكثر بكثير من الشركات الناشئة في عصر ((الدوت كوم)).

وكان سام ألتمان قال سابقاً إنه يتوقع أن تستثمر شركته ((تريليونات)) في بناء البنى التحتية اللازمة لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة. وهذا مطلب صعب على أي شركة، وبالتأكيد يمثل تحدياً أكبر لشركة ناشئة لم تحقق ربحاً قط.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تخطط ((أوبن إيه آي)) للاعتماد على مزيج من رأس المال الاستثماري والديون وشراكاتها المتزايدة مع الشركات الأخرى.

سوق الديون

وفي السابق، كانت ((أوبن إيه آي)) تعتمد بشكل كبير على صفقات مع الشركات الكبرى مثل ((مايكروسوفت))، و((أمازون))، و((ألفابت)).

أما الآن، فتقوم ((أوبن إيه آي)) و((إكس إيه آي)) مثل الشركات الكبرى بدخول ((سوق الديون)) لتمويل خططها للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات، ولا يوجد أحد طموح أكثر من ألتمان و((أوبن إيه آي)).

وفي أكتوبر الماضي قال ستيسي راسجون، المحلل في برنستين ريسيرش، إن ((ألتمان يتمتع بالقدرة على إحداث انهيار في الاقتصاد العالمي لمدة عقد من الزمان أو أن يأخذنا جميعاً إلى الأرض الموعودة. وحالياً لا نعرف أيهما في الحسبان)).

مبالغة

ويحرك كل هذا الإنفاق والصفقات توقعات مستقبلية مفرطة في التفاؤل، وليس أرباحاً حالية أو مؤكدة، ما يعني أن أسعار الأسهم والشركات مبالغ فيها بشكل كبير، من وجهة نظر بعض المحللين. ولهذا السبب انقسم المستثمرون حول ((إنفيديا)).

وبحسب بلومبرج فإن تحليلاً لإيداعات 909 صناديق تحوط كشفت وجود انقسام شبه متساوٍ بين التي زادت مراكزها في ((إنفيديا)) والتي خفضتها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وكان صندوق التحوط التابع لبيتر ثيل باع حصته بالكامل في ((إنفيديا)) في الربع الثالث، كما تخلصت مجموعة ((سوفت بنك)) من مركزها لتمويل استثمارات أخرى في الذكاء الاصطناعي.

وكشف صندوق ((سايون لإدارة الأصول))، الذي يديره مايكل بيري، الذي اشتهر برهاناته ضد سوق الإسكان خلال الأزمة المالية عام 2008، أنه اشترى خيارات بيع على ((إنفيديا)) بالتزامن مع تحذير بيري من فقاعة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

توقعات إنفيديا

وقال محللون إن مبيعات ((إنفيديا)) المزدهرة ستتباطأ في السنوات القادمة. فمن المتوقع أن تسجل الشركة زيادة تقارب 60% في إيراداتها في سنتها المالية 2026 التي تنتهي في يناير، تليها 41% في السنة المالية 2027 و22% في السنة المالية 2028. وهذه التوقعات أقرب ما تكون إلى الواقع، في سوق التكنولوجيا سريع التغير.

وعلاوة على المخاوف المنتشرة من الاستثمار الدائري، وعدم وجود المردود المتوقع من تكنولوجيا ما زالت ناشئة، دفع ميلاد شرائح أرخص من ((أمازون)) وأقوى من ((جوجل))، سهم ((إنفيديا)) للانخفاض 13% في نوفمبر.

استثمارات

ووفقاً لدراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بعنوان ((الفجوة في الذكاء الاصطناعي التوليدي: حالة الذكاء الاصطناعي في الأعمال))، فإن 95% من المؤسسات التي استثمرت ما بين 30 و40 مليار دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي الداخلية لم تحقق أي عائد قابل للقياس على الإطلاق.

وأشارت الدراسة، التي حللت 300 مبادرة عامة للذكاء الاصطناعي وأجرت 52 مقابلة مع مسؤولين تنفيذيين، إلى أن 5% فقط من المشاريع المتكاملة حققت ملايين الدولارات من القيمة، بينما بقيت الغالبية العظمى ((عالقة دون أي تأثير قابل للقياس على الأرباح والخسائر)).

رأس المال المغامر

وفي النصف الأول من 2025، ضخ رأس المال المغامر 192.7 مليار دولار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، محطماً كل الأرقام القياسية السابقة، حسب بيانات ((بيتش بوك)). وهذا يجعل 2025 العام الأول الذي تستحوذ فيه صناعة واحدة على نصف إجمالي استثمارات رأس المال المغامر.

ووفقاً لـ((كرانش بيز))، فإن 46% من التمويل العالمي لرأس المال المغامر في الربع الثالث من 2025، أي نحو 45 مليار دولار، ذهب إلى قطاع الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقديرات مؤسسة ((بلاك روك))، فإن الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرقائق ومراكز البيانات والبنية التحتية ذات الصلة، شكل أكثر من 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في النصف الأول من 2025.

كما أن الشركات الخمس الكبرى، أمازون وميتا ومايكروسوفت وألفابت وأوراكل، أنفقت 241 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في 2024، ما يمثل 0.82% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لذلك العام.

واستمرت وتيرة الإنفاق الحالية في الربع الثاني من 2025، حيث أنفقت هذه الشركات 97 مليار دولار - أي 1.28% من الناتج المحلي الإجمالي - فإن هذا يتجاوز ذروة بعض أشهر طفرات الاستثمار في التاريخ الحديث، بما في ذلك مشروع مانهاتن وإنفاق ناسا على مشروع أبولو.

الاستحواذ بالتوظيف

بعيداً عن الصفقات الدائرية، والتمويلات التقليدية، ظهر نوع جديد من الصفقات الهجينة بين الشركات الكبرى والناشئة.

ففي صفقة غير تقليدية، دفعت مايكروسوفت نحو 650 مليون دولار كرسوم ترخيص واستقدمت مؤسسي وموظفي شركة ((إنفليكشن إيه آي)) للعمل ضمن وحدتها الجديدة، بدل الاستحواذ الكامل.

وفي حالة أخرى، دفعت جوجل نحو 2.4 مليار دولار لاستصدار تراخيص ولتوظيف فريق مؤسسي شركة ((كاراكتر إيه آي))، وهي أيضاً ليست استحواذاً تقليدياً، وعوضت المؤسسين مقابل انضمامهم للشركة الكبيرة.

هذه الصيغة من الصفقات تمنح المستثمرين الأوائل عوائد نقدية كبيرة دون أن تنتقل ملكية الشركة بالكامل أو أن تحقق الشركة الناشئة أرباحاً تشغيلية مستقلة، ما يعكس ديناميكية جديدة في سوق التقنية في ابتلاع الكفاءات والتهرب من الاتهام بالاحتكار.

أعلى مستوى للقيمة السوقية منذ نصف قرن

حذّر خبراء من أن أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها بشكل كبير، حيث يتم تداول مؤشر ((إس آند بي 500)) عند 23 ضعف الأرباح المستقبلية، وهي أعلى نسبة منذ ((فقاعة الدوت كوم)) وفي أواخر 2025، وصلت القيمة السوقية لخمس شركات تكنولوجية كبرى إلى 30% من إجمالي قيمة مؤشر ((إس آند بي 500)) الأمريكي، و20% من مؤشر ((إم إس سي آي)) العالمي، وهو أعلى مستوى تركز للقيمة السوقية في يد عدد قليل من الشركات منذ نصف قرن.

وتكشف هذه الأرقام عن منظومة استثمارية هشة، حيث يعتمد النمو الاقتصادي بأكمله على قطاع واحد لم يثبت بعد قدرته على تحقيق الأرباح الموعودة، ما يجعل أي تصحيح حاد محتملاً كارثياً على الاقتصاد العالمي.

وتركز القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي والنمو المصاحب له في يد عدد قليل من الشركات التكنولوجية الكبرى (العمالقة السبعة).

وهذا التركز يعني أنه أي تصحيح حاد في أسهم هذه الشركات سيؤدي إلى تقلبات واسعة وكبيرة تؤثر في مؤشرات الأسواق العالمية بأكملها.

وأي تصحيح حاد ومفاجئ للأسعار إذا خيبت الأرباح الفعلية لشركات الذكاء الاصطناعي الآمال، أو هدأ حماس المستثمرين، فهذا يعني أن الأسهم التي ارتفعت بشكل جنوني، مثل شركات أشباه الموصلات والبنية التحتية السحابية، ستشهد هبوطاً سريعاً وكبيراً في قيمتها، ما يؤدي إلى خسائر واسعة للمحافظ الاستثمارية.