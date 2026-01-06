بدور القاسمي تفتتح الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة للآداب"

MENAFN - Al-Bayan) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أول من أمس، فعاليات الدورة الثانية من ((مهرجان الشارقة للآداب)) التي تستمر حتى 11 يناير الجاري.

ويقام المهرجان بتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين، وهيئة الشارقة للكتاب، لتعزيز حضور الأدب في المجتمع الإماراتي وإتاحة فرصة مهمة لدعم الناشرين الإماراتيين وتعزيز قطاع النشر في الدولة.

وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، في كلمته الافتتاحية، أن المهرجان بنسخته الثانية التي تحمل شعار ((مجتمع تنسجه الحكايات))، يسلط الضوء على أهمية الأدب بوصفه مرآة حضارية تعكس ثقافة المجتمع وقيمه وتجاربه الإنسانية ودوره في بناء أجيال قادرة على بناء المستقبل بفكرٍ واعٍ ورؤية منفتحة.

وقال إن المهرجان يعد منصة محورية لإبراز الدور الحيوي للأدب في الحفاظ على الهوية الثقافية وتغذية الفكر وتهيئة بيئة داعمة لصناعة المحتوى الأدبي، كما يوفر منبراً مهماً لتعزيز الحراك المعرفي وترسيخ حضور الأدب على الساحة الثقافية المحلية والعربية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لتجد طريقها إلى الأضواء.

وأضاف أن الجمعية بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي تعمل على دعم صناعة النشر وتطوير بنية معرفية مستدامة تسهم في تعزيز مكانة الكتاب، موضحاً أن المهرجان يؤكد الالتزام المستمر بالارتقاء بالثقافة وتسهيل وصول المعرفة إلى كل قارئ وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الثقافية محلياً وعربياً ودولياً.

وبدأ حفل الافتتاح الرسمي بعرض لفرقة الشارقة الوطنية التابعة لمعهد الشارقة للتراث، وتضمن فقرة قراءة شعرية حيّة حيث قدمت فيها الشاعرة أمل السهلاوي أداء شعرياً مميزاً برفقة الفنان منتظر الحكيم، إضافة إلى عرض مسرحي إماراتي قدمته فرقة من الشباب والشابات المبدعين من منتسبي مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات.

واطلعت الشيخة بدور بنت سلطان خلال جولتها في المهرجان على جانب من الفعاليات التي تم تنظيمها لرواده.