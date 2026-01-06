بدور القاسمي تفتتح الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة للآداب"

بدور القاسمي تفتتح الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة للآداب"
ويقام المهرجان بتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين، وهيئة الشارقة للكتاب، لتعزيز حضور الأدب في المجتمع الإماراتي وإتاحة فرصة مهمة لدعم الناشرين الإماراتيين وتعزيز قطاع النشر في الدولة.
وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، في كلمته الافتتاحية، أن المهرجان بنسخته الثانية التي تحمل شعار ((مجتمع تنسجه الحكايات))، يسلط الضوء على أهمية الأدب بوصفه مرآة حضارية تعكس ثقافة المجتمع وقيمه وتجاربه الإنسانية ودوره في بناء أجيال قادرة على بناء المستقبل بفكرٍ واعٍ ورؤية منفتحة.
وقال إن المهرجان يعد منصة محورية لإبراز الدور الحيوي للأدب في الحفاظ على الهوية الثقافية وتغذية الفكر وتهيئة بيئة داعمة لصناعة المحتوى الأدبي، كما يوفر منبراً مهماً لتعزيز الحراك المعرفي وترسيخ حضور الأدب على الساحة الثقافية المحلية والعربية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لتجد طريقها إلى الأضواء.
وأضاف أن الجمعية بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي تعمل على دعم صناعة النشر وتطوير بنية معرفية مستدامة تسهم في تعزيز مكانة الكتاب، موضحاً أن المهرجان يؤكد الالتزام المستمر بالارتقاء بالثقافة وتسهيل وصول المعرفة إلى كل قارئ وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الثقافية محلياً وعربياً ودولياً.
وبدأ حفل الافتتاح الرسمي بعرض لفرقة الشارقة الوطنية التابعة لمعهد الشارقة للتراث، وتضمن فقرة قراءة شعرية حيّة حيث قدمت فيها الشاعرة أمل السهلاوي أداء شعرياً مميزاً برفقة الفنان منتظر الحكيم، إضافة إلى عرض مسرحي إماراتي قدمته فرقة من الشباب والشابات المبدعين من منتسبي مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات.
واطلعت الشيخة بدور بنت سلطان خلال جولتها في المهرجان على جانب من الفعاليات التي تم تنظيمها لرواده.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment