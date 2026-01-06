المجلس الوطني يبحث توسيع علاقات التعاون مع البرلمان الأوروبي

MENAFN - Al-Bayan) استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي أمس، يورغن واربورن، عضو لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يجسد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد الجانبان متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني والاقتصادي.

حضر اللقاء سارة محمد فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي، والدكتور مروان المهيري، وخالد عمر الخرجي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب معالي صقر غباش، في بداية اللقاء، بيورغن واربورن، والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وتمثل امتداداً لمسار طويل من العلاقات الإيجابية والفاعلة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، وهي علاقات تحظى باحترام متبادل وتقوم على أسس الحوار والتفاهم.

وأشار معاليه إلى أن العلاقات الإماراتية – الأوروبية تجاوزت مرحلة الطابع التقليدي للتعاون، وانتقلت إلى مسار شراكة استراتيجية ناضجة تقوم على المصالح المتبادلة والقدرة على إنتاج نتائج عملية. مشيراً إلى الدور البرلماني، ولا سيما في اللجان الاقتصادية والتجارية، باعتباره عنصراً مهماً في تهيئة البيئة السياسية الداعمة لإنجاح هذه الشراكة، وتحويلها من تفاهمات سياسية إلى واقع اقتصادي ملموس يخدم الجانبين.

وقال معاليه إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي تمثل حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الجانبين لما سيكون لها من أثر ملموس في تعزيز التكامل الاقتصادي في القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير بيئة محفزة للاستثمار المتبادل.